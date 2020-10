El PP nacional analiza con Horeca la situación del turismo gaditano

La presidenta provincial del PP de Cádiz, Ana Mestre, el portavoz de Turismo del Grupo Popular en el Congreso, Agustín Almodobar mantuvieron ayer una reunión con la ejecutiva de Horeca en la provincia de Cádiz y su presidente Antonio De María, en la que se analizó la situación y necesidades que afronta el sector en la provincia ante el horizonte difícil que se está atravesando.

Ana Mestre trasladó el apoyo del PP a un sector que “es crucial para nuestra economía y que además construye y ofrece la mejor imagen de Cádiz”. Al respecto, reconoció “su gran profesionalidad y capacidad de innovación y de adaptación a la situación actual, haciendo posible que Cádiz sea un destino turístico atractivo y seguro”.

Mestre destacó el compromiso del gobierno andaluz para que “Cádiz esté activada” a la vez que reclamó al Gobierno de España que “aunque vaya ya un poco tarde, tome nota y deje de dar la espalda a un sector tan importante en nuestra provincia”.

Por su parte, Agustín Almodobar mostró su interés en “escuchar y tomar nota de las reivindicaciones del sector de la hostelería de mano de Horeca que está haciendo un importante esfuerzo de reactivación pero que requieren también de que el Gobierno les tenga en cuenta”.

El portavoz popular apostó por que el Gobierno tome las medidas necesarias para “trasladar la sensación real de que Cádiz es un destino seguro para viajar porque los empresarios con mucho esfuerzo e inversión lo han hecho todo lo posible”. Para el PP, hace falta que el gobierno dé al exterior esa imagen, que se articulen campañas de promoción de destino seguro y se negocie la apertura de corredores seguros.

El presidente de Horeca, Antonio de María, reivindicó por su parte la creación de un Ministerio de Turismo que permita coordinar y defender los intereses del sector ante los difíciles momentos que debe afrontar y lamentó, según una nota de prensa enviada por el PP, las opiniones contradictorias que se dan dentro del Gobierno “como ha ocurrido en la negociación de la ampliación de los ERTEs”.

De María también destacó cómo en lo 500 alojamientos de la provincia de Cádiz no se ha producido durante los meses de verano ni un solo contagio y en los establecimientos hosteleros también ha habido una incidencia mínima de contagios entre sus trabajadores, “lo que ratifica la capacidad que ha tenido el sector para adaptarse a la normativa vigente y que es una garantía de atención y cuidado por la atención de nuestros clientes”.

Previo a la reunión con Horeca, Mestre y Almodovar visitaron junto al portavoz municipal Juancho Ortiz las murallas de la ciudad comprobando el estado cada vez más deteriorado en que se encuentra el lienzo de las murallas. Ana Mestre señaló que no se puede renunciar al proyecto de recuperación de este patrimonio que fue iniciado por el Gobierno del Partido Popular y ha anunciado que el PP peleará con fuerza en el Congreso de los Diputados para que no se deje pasar más tiempo y se afronte ya su arreglo “porque se trata de una obra que debería haber sido una realidad hace ya mucho tiempo, pero el Gobierno del PSOE no ha cumplido”