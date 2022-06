El PP exige a Kichi que recupere la parada de taxis del Teatro Falla, suprimida en el Carnaval de Cádiz

El Grupo Municipal del Partido Popular ha pedido hoy públicamente que la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Cádiz dé las instrucciones necesarias para que se recupere la parada de taxis del Teatro Falla, suprimida durante el desarrollo del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), según denunció días atrás la Asociación de Asalariados del Taxi en declaraciones a Diario de Cádiz.

La concejala popular, Nuria Álvarez, señaló a este respecto que “no tiene lógica alguna ni puede responder a ninguna medida relacionada con la seguridad que se impida a un taxi llegar hasta la Plaza de Fragela para recoger o llevar a personas, da igual si tienen o no movilidad reducida. Pero es que en el caso de personas mayores o personas con discapacidad esa decisión supone añadir una traba más a algo que debería ser fácil, sencillo, cotidiano. Una traba que, en muchos casos, hace desistir a personas con pocos recursos o con muchas dificultades de movilidad intentar siquiera acceder al teatro. No tiene sentido alguno. Tienen que dejar de arrinconar a los mayores y a las personas con movilidad reducida”.

Álvarez señaló que espera que esta situación se haya solucionado para el día de la Gran Final, que se celebra mañana viernes, y para el resto de programación que se desarrolla en el Gran Teatro Falla. “Soluciones para problemas que ellos crean, pero que al menos espero que lo resuelvan pronto. A las dificultades de acceso que de por sí puede tener un teatro como el Falla no puedes añadirle una más que consista en que no vas a llegar en coche hasta allí, que tendrás que bajarte a medio kilómetro, o a 300 metros. Hay ediles que no entienden cosas tan sencillas como lo que puede suponerle a una persona con discapacidad subir a un taxi o bajarse del mismo y luego además tener que llegar hasta allí. O lo que puede costarle a una persona mayor recorrer de noche tres calles para llegar a la parada del Atlántico”.

La edil popular concluyó lamentando que esta decisión “sea una más de este Equipo de Gobierno, empeñado en mostrar a las personas con discapacidad de Cádiz que no podrán acceder a la cultura ni a nada en igualdad de condiciones que el resto de gaditanos. La teoría se la saben a la maravilla, la suelta Vila cada vez que llevamos a Pleno un problema para las personas con movilidad reducida, pero luego sales a la calle y lo único cierto es que lo que puede ir a peor, siempre empeora”.