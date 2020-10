Oysho también cerrará en Cádiz en enero

La cascada de cierres de tiendas del Grupo Inditex en Cádiz parece no tener fin, aunque responde a un plan de reestructuración de espacios comerciales que las compañías de Amancio Ortega están ejecutando en todo el país.

Apenas doce horas después de que anunciasen el cierre de Massimo Dutti a finales de la pimera quincena de enero de 2021, representantes de la empresa anunciaban esta mañana a las trabajadoras la inminente clausura de la tienda de lencería de Oysho, situada también en la calle Columela. Echará la persiana a finales de enero. Como en el caso de Massimo Dutti, las seis empleadas aún no tienen información sobre si serán recolocadas o no ni tampoco de su indemnización, en el caso de que no se subroguen los contratos.

Muy tocada ya por la marcha de las dos tiendas de Zara al Centro Comercial de Bahía Sur, en San Fernando, la vía comercial por excelencia del centro histórico de Cádiz quedará definitivamente huérfana de grandes firmas de moda, con la excepción de la permanencia, al menos por el momento, de Bimba y Lola en el emblemático local que antiguamente ocupase Del Moral.

A estos cierres en la calle Columela por parte de Inditex, hay que sumar el de Lefties en la Avenida de las Cortes, en el barrio de Astilleros.

CCOO ha pedido a nivel nacional que se paralicen estos cierres hasta que se negocien las condiciones en las que quedarán los trabajadores.