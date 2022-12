Óscar Torres (PSOE): “Son las elecciones municipales de Cádiz con el pronóstico más incierto en 28 años”

Óscar Torres, a pesar de que se muestra muy contento con el proceso de primarias en el PSOE que le ha llevado a ser el candidato a la Alcaldía de Cádiz por su partido para las elecciones de mayo de 2023, no abandona la prudencia que siempre acompaña a todos sus discursos desde que se convirtiera en el portavoz del Grupo Municipal en enero de este año.

–Apenas unas horas después de ser elegido. ¿Qué sensaciones le deja estas primarias?

–Estamos muy satisfechos porque se demuestra que el partido que pregona y ejerce la democracia interna de una manera más fiable es el PSOE. Hay otros procesos exprés que son respetables, pero desde el punto de vista democrático no hay comparación. Ha habido la presentación de dos precandidaturas, una recogida de avales numerosa, hemos trasladado la información a la militancia y ha participado más de 60% con un día muy malo en lo meteorológico. El candidato o candidata que pudiera salir de aquí no es porque le hayan puesto la mano en el hombro, aquí la bendición sale de las bases. Esto nos hace estar muy felices y refuerza el proyecto el PSOE porque he de recordar que éste no es un proyecto de Óscar Torres sino colectivo y que tiene como objetivo recuperar la Alcaldía después de 28 años. A mí me toca defenderlo en primera persona y más adelante acompañado de las personas que conformen la candidatura, pero eso será más adelante.

–¿Qué siente hoy? ¿Está responsabilizado, tiene vértigo...?

–Me siento esperanzado y responsabilizado. Ya lo dije el 16 de noviembre cuando anuncié que me presentaba a estas primarias. Pocas cosas me puede producir más orgullo que ser el candidato de mi partido en mi ciudad. Estoy mentalizado con lo que viene por delante que no es otra cosa que trabajo, trabajo y mucha calle. Yo siempre hablo de la política de las pequeñas cosas pero que son importantes porque con ellas podemos cambiar la vida de las personas. No estamos hablando de grandes infraestructuras, sino de que la vida de los gaditanos pueda seguir funcionando día a día pero, por supuesto, sin perder de vistas las cosas a medio y largo plazo. También hay que poner el acento en los grandes desafíos y uno de ellos es el grave problema que tenemos de despoblación.

"Se demuestra que el partido que ejerce la democracia interna de una manera más fiable es el PSOE”

–¿Cómo va a ser ahora su calendario de trabajo?

–Los próximos días son complicados por las fiestas de Navidad pero eso también nos va a servir en el partido para sentar las bases del trabajo y los calendarios. Habrá que poner en marcha el comité de campaña, seguir haciendo nuestro trabajo en la calle, porque tengo claro que una parte de los resultados de las primarias es que los compañeros y compañeras están reconociendo ese trabajo de calle, y seguir trayendo al peno municipal propuestas.Ya en marzo aproximadamente se conformará una candidatura que represente los valores progresistas del partido.

–¿Cree que el escenario político hace que el resultado de las elecciones municipales de mayo puede ser muy incierto?

–Estoy con el total convencimiento de que son las elecciones más inciertas de los últimos 28 años. No sólo hay partidos, como se dice coloquialmente, sino que estamos ante un escenario y una oportunidad que hacen que el PSOE va a ser protagonista. Estamos ante un cambio de ciclo político y eso es lo que transmite también la gente en la calle. Por todo ello, le digo que nosotros desde el Partido Socialista salimos a ganar y, por lo tanto, el PSOE va a estar en el gobierno de la ciudad en junio de 2023 y liderándolo.

"Estoy muy mentalizado con lo que queda que es trabajo, trabajo, trabajo y mucha calle”

–¿Ha recibido muchas felicitaciones en estas horas?

–Muchísimas Desde el punto de vista orgánico tengo mensajes muy cariñosos del secretario regional, del provincial, del local, de los secretarios de Organización, etcétera.. Son innumerables, al igual que de la militancia. Sí me han hecho mucha ilusión algunos de compañeros que sé que se han decantado por la otra opción. A nivel personal también se ha dirigido a mí mucha gente.

–¿Le tiene miedo a algo en el proceso que ahora inicia como candidato a la Alcaldía de la ciudad por el PSOE?

–No, no le temo a nada. Sabemos que habrá momentos de mas alegría y otros de menos pero entiendo que será un proceso democrático donde cada partido y cada candidato o candidata mostrará sus fortaleza y tratará de esconder sus debilidades. Vamos a presentar un proyecto sólido y solvente para ganarnos la confianza de la ciudadanía. Si hubiera afrontado con temores esto, no debía de hacerlo. El miedo se deja para otras cosas pero no para esto.