Óscar Torres: "No me preocuparía ya que promotoras no le van a faltar al hotel de Puerto América"

Aunque el portavoz del grupo municipal socialista cree que la construcción de un hotel en Puerto América es "un buen proyecto para la ciudad" que su partido "apoya y siempre ha apoyado", Óscar Torres no se muestra inquieto por que la empresa interesada en llevarlo a cabo haya renunciado a su puesta en pie. "Yo no me preocuparía mucho por este paso atrás ya que en el sitio que iría este hotel, promotoras no le van a faltar", ha aseverado.

Así, el representante del PSOE en la ciudad valora tanto "la fantástica ubicación" como "las buenas condiciones" en las que se levantaría el nuevo equipamiento turístico como puntos a favor para que surjan nuevas empresas interesadas. Por ello, y porque, insiste, "desde el partido socialista pensamos que este proyecto casa perfectamente con ese futuro de integración de puerto y ciudad", espera que "el Consejo de Ministros, más pronto que tarde, tome las medidas necesarias y se consigan todos los procedimientos administrativos para facilitar la construcción de un hotel" en Puerto América "salga adelante".

Desde el PSOE de Cádiz, aunque no se conocen "los plazos administrativos para una operación de este tipo", comprenden que "dos años parece un tiempo prudencial para que el Consejo de Ministros hubiera tramitado esa autorización" que hubiera posibilitado que Puerto América Cádiz, S.L., la sociedad que presentó en 2018 una solicitud de concesión administrativa para la construcción y explotación de un edificio destinado a actividades hoteleras, comerciales, de restauración y servicios asociados en la zona portuaria de Puerto América, cumpliera con sus intenciones.

Con todo, Torres recuerda el "apoyo" de los socialistas a este proyecto rememorando que su grupo municipal votó a favor "en dos ocasiones" en el pleno del Ayuntamiento. La primera, "para la modificación del PGOU en marzo de 2022 y conseguir así la retirada de la afección del edificio"; y, posteriormente, en octubre de 2023, "a favor de solicitar al gobierno central que, a través del Consejo de Ministros, se autorizase la modificación del uso del suelo del citado edificio".