Óscar Torres (PSOE): "Los votos de nuestros concejales sólo van a servir para que estemos en el gobierno de Cádiz"

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Cádíz, Óscar Torres, insistió que en el caso en que después de las elecciones municipales no haya una mayoría absoluta "los votos de los concejales del PSOE sólo servirán para que los socialistas estemos en el gobierno de la ciudad. Es algo que llevo meses diciéndolo".

Esta respuesta la ha hecho Óscar Torres a raíz de las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la que ha presentado una propuesta para hacer una ciudad de la infancia si finalmente es elegido como alcalde. El alcaldable ya hizo pública esta intención en el debate entre los candidatos que se celebró el viernes y donde a la pregunta de si su partido apoyaría a otra formación sin entrar en el gobierno, tanto el popular Bruno García como él dijeron que no.

Esta circunstancia es distinta las que se ha dado en los mandatos de 2015 y 2019. En el primero el PSOE votó a favor de Por Cádiz sí se Puede y permitió el acceso a a Alcaldía de José María González 'Kichi' y el fin de los 20 años de Teófila Martínez. En 2019 simplemente se abstuvieron en una corporación en el que la formación de Kichi se quedó a un solo concejal de alcanzar la mayoría absoluta.

Torres opina que "son tiempos diferentes y momentos diferentes. Si queremos que Cádiz tenga un futuro, el PSOE tiene que entrar en el Gobierno".

A otra pregunta acerca de si al que le tiene que dar el apoyo es al Partido Popular, el candidato socialista ha insistido en que "el PSOE siempre va a trabajar porque sea un gobierno progresista si los números dan. Seremos coherentes con nuestras decisiones". En este caso, no ha contestado directamente al candidato de Adelante Andalucía, que dijo hace un tiempo que no veía formando gobierno con el PSOE: "Ha llegado el momento de que los gaditanos hablen y yo no voy a entrar en los dimes y diretes. Insisto en que el PSOE siempre va a trabnajar por que Cádiz tenga un gobierno progresista".