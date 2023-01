David de la Cruz: "Gobernar en Cádiz de manera conjunta con el PSOE no tendría mucho sentido"

El candidato por Adelante Andalucía a las elecciones municipales en Cádiz, David de la Cruz, ha hecho una valoración de la encuesta realizada por Centra (Centro de Estudios Andaluces) en la que le da al PP rozando la mayoría absoluta, mientras que su formación tendría ocho y seis el PSOE. Este sondeo, no obstante, se llevó a cabo entre el 8 y 10 de noviembre cuando no había nombrado varios de los candidatos y cuando el alcalde José María González 'Kichi' todavía no había anunciado oficialmente que no se iba a presentar.

De la Cruz no se ha mostrado especialmente preocupado ya que cree que se trata de unas elecciones que son "abiertas e inciertas". En este sentido, tiene claro que "las encuestas son fotografías de un momento determinado. Sirven para orientarse y saber las tendencias pero las encuestas nunca nos han tratado bien. Queda mucha campaña, muchos debates, muchos proyectos por explicar y eso es lo que al final determina unas elecciones municipales. En cualquier caso lo asumimos y trabajamos con esas herramientas que siempre son necesarias para trabajar en campaña".

Aunque es un sondeo que está plenamente desactualizado, sí abre la puerta a que un pacto entre Adelante Andalucía y el PSOE pudiera servir para mantener la Alcaldía. David de la Cruz, sin embargo, se ha mostrado contrario a que hubiera un pacto con un gobierno de coalición entre las dos formaciones y optaría por llegar a entendimientos que podrían ser puntuales o de mandato: "El PSOE y nosotros tenemos dos modelos de sociedad distintos y por eso gobernar conjuntamente no tendría mucho sentido ni para ellos ni para nosotros, pero es una formación con la que tenemos que entendernos y eso lo hemos dejado muy claro durante estos casi 8 años".

El candidato de Adelante Andalucía ha recordado que tiene algunos puntos en común con las bases y la militancia del PSOE, con las que asegura que se siente muy identificado, aunque "otra cosa son sus cargos públicos o sus dirigentes". Por ello, ha incidido en que "con el PSOE tenemos que entendernos y llegar a acuerdos pero sabiendo que los modelos de sociedad que defendemos en cuestiones fundamentales como los apartamentos turísticos o la manifestación del metal, son diferentes". Por todo ello cree que sí a los acuerdos "pero entrar en el Gobierno sería algo contradictorio".

David de la Cruz ha citado a los periodistas en la sede de Adelante Andalucía para proponer que se celebra ya, a ser posible en la primera quincena de febrero, un debate preelectoral con todos los candidatos de las fuerzas políticas, incluidos los que no tienen representación en la Corporación actual.

Acompañado de los ediles Lola Cazalilla, Lorena Garrón y Carlos Paradas, David de la Cruz ha afirmado que hace esta propuesta "desde la humildad" pero, a su juicio, "es necesario que se vayan realizando estos debates preelectorales, que haya esa confrontación y ese debate de ideas para que la ciudadanía tenga claro también qué es lo que va a votar, qué proyecto político, qué modelo de ciudad y de sociedad están detrás de los partidos políticos y de las siglas que se presentan".

De la Cruz propone que se haga en la Asociación de la Prensa de Cádiz "que es un sitio bonito y bastante neutral" pero deja abierta la posibilidad de que se en cualquier otro sitio.

El candidato que sucede a Kichi en la carrera electoral ha aseverado que "desde Adelante Andalucía consideramos que cuando alguien da el paso para presentarse a la Alcaldía lo hace con un modelo sólido, que tiene claro lo que quiere, con unos horizontes, unos objetivos y por eso es importante que estos se pongan encima de la mesa con transparencia, con ideas, se debata y se pueda debatir entre los candidatos qué es lo que quiere para esta ciudad".