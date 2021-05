Nuevo baile de nombramientos y ceses en el Ayuntamiento de Cádiz

El equipo de gobierno sigue sin dar estabilidad a la plantilla municipal; no en el plano laboral, donde sigue estando pendiente la aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo actualizada al escenario y las necesidades actuales, sino en relación a su organigrama, donde no termina de encontrar los rostros idóneos para ocupar determinados cargos. Algo que ha provocado un continuo baile de nombres, ceses y nombramientos que ha tenido estos últimos días, seis años después de llegar José María González a la Alcaldía, sus últimos capítulos.

El caso más llamativo ha sido el cese de la directora del Área de Secretaría General, según ha denunciado la sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento. Uno de los nombres propios a nivel técnico de la plantilla municipal, con numerosas responsabilidades y ocupaciones, cuya función ha puesto fin por desavenencias con los responsables políticos de la ciudad. Una situación que el el sindicato anuncia que pondrá en mano de sus servicios jurídicos.

Ante este cese, Comisiones Obreras ha denunciado la actitud del equipo de gobierno, al que acusa de cesar a los técnicos “cuando éstos fiscalizan e intentan que la normativa no se infrinja o cuando no cumplen sus deseos”. Y a eso suma un buen número de críticas o denuncias, como la de “quitar competencias a una trabajadora cuando se va de baja maternal por ser un obstáculo para dársela a otro de firma rápida y que les permita llevar a cabo sus “pretensiones”; la de “lanzar bulos contra este sindicato para echarle las culpas de la manifiesta incompetencia de su gestión y de camino intentar desprestigiar al sindicato que le es molesto; la de crear un programa “para colocar a técnicos de la administración general que ellos quieren y que no han podido crearles puestos vacantes a través del último intento de RPT parcial”.

También han mostrado su apoyo a los trabajadores de Asuntos Sociales “que llevan veinte años en el Ayuntamiento desarrollando una labor tan vital para los más desfavorecidos”. “No se les puede prorrogar por la legalidad; ¿pero en los años 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015 no importaba la legalidad?”, se preguntan. “Si se puede crear plazas vacantes para los puestos que les interesa y no crear plazas para las trabajadores/as de Programas de Asuntos Sociales y darles estabilidad en el trabajo, sí se puede mantener a interinos en una situación de constante angustia y no dar solución definitiva, sí se puede hacer por decreto lo que no han podido llevar a cabo mediante una RPT parcial e injusta, sí se puede impedir que una trabajadora ocupe su puesto de trabajo, dejándola de brazos cruzados, porque la concejala de Cultura y Fiestas actúe como si la delegación fuese su cortijo, sí se puede incrementar el sueldo a unos trabajadores al margen de toda negociación”, denuncia el sindicato, que no esconde su crítica a “algunos de los técnicos que tienen la obligación de velar por que estas situaciones no se produzcan miren para otro lado o sean partícipes”.

Al cese de la secretaria general del Ayuntamiento se le une el regreso a su puesto del gerente de la sociedad Cádiz 2012, Miguel Ángel Gómez, después de algo más de un año desempeñando sus funciones en el área de Contratación. Con fecha 22 de abril se incorporó el gerente a su puesto, sustituyendo a la gerente interina (Inmaculada Macías) que había ejercido durante varios meses sustituyendo, a su vez, a la anterior gerente (Mabel Caballero).

Tres gerentes en un año, por tanto, para esta sociedad municipal que tiene varios proyectos entre manos y cuyo consejo de administración se quiere convocar para estos próximos días de cara a desenredar diversas cuestiones.

La llegada del gerente de Cádiz 2012 ha coincidido en el tiempo con la del nuevo gerente del Ifef, Juan Manuel Alcedo, ya incorporado en su puesto con el objetivo de poner al día este organismo, culminar la tramitación de la primera línea de ayudas por la pandemia aprobadas en junio del pasado año y de los proyectos vinculados a la Edusi, y seguir fomentando el empleo y la formación en la ciudad.

Bailes de ceses y nombramientos, en definitiva, que se siguen produciendo en el seno del Ayuntamiento seis años después de que llegara el equipo de gobierno que sigue liderando José María González.