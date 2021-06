El fiasco del Next Generation: ni el nuevo hospital ni la facultad en Valcárcel

La ciudad tenía puesta buena parte de sus aspiraciones, o de sus esperanzas, en ese maná europeo que lleva meses anunciándose pero del que nada se sabe en la actualidad. Una lluvia de millones que aparentemente van a llegar por la vía directa para apoyar numerosas inversiones llamadas a olvidar la crisis que ha provocado la pandemia y a actualizar las ciudades y equiparlas de cara al futuro inmediato. A esa convocatoria europea había enviado Cádiz dos de sus principales proyectos, de esos que con más fuerza se vienen reclamando en los últimos tiempos, y de los que más complicada tenía su financiación hasta que se anunciaron los fondos Next Generation: la construcción del nuevo hospital y la rehabilitación de Valcárcel y su transformación en Facultad de Ciencias de la Educación.

Hace unos días, desde el Gobierno español se daba al traste con las aspiraciones del hospital, asegurando que estos fondos europeos no estaban para construir nuevos hospitales. Una noticia que cerraba de manera definitiva esta puerta europea al proyecto sanitario que espera el barrio de Puntales desde hace años, después de que los días anteriores se pusiera en duda la afirmación de la Junta de Andalucía de que había solicitado financiación para su construcción por medio de Next Generation.

Este miércoles fue el consejero de Universidades, Rogelio Velasco, el que ha tumbado las aspiraciones del proyecto de Valcárcel, al aseverar que en el paquete económico de Next Generation “creo que no cabe un proyecto así”. Esta afirmación de Velasco, realmente, venía a confirmar la regla de tres que podía esperarse tras lo anunciado por Madrid respecto al hospital. Y es que si los fondos europeos no son para construir nuevos hospitales, tampoco deben ser para construir una facultad de Educación.

Así pues, cuando todavía no ha llegado un solo euro de esos cacareados fondos europeos para hacer frente a la crisis originada por el Covid, la ciudad ve ya tumbada sus dos principales aspiraciones. Ni hospital ni Valcárcel. Y ni siquiera lo dice Europa, sino que lo indican el Gobierno estatal (respecto al proyecto supuestamente presentado por la Junta para el hospital) y el autonómico (respecto al proyecto presentado por Diputación para Valcárcel).

Todo un fiasco, por tanto, al que se resiste a aceptar el rector, que insistía en esperar que ese portazo definitivo al proyecto de la UCA lo de Europa directamente y no el consejero de Universidades de la Junta.