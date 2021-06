Kichi: "El consejero ha dicho con Valcárcel que 'te invito a pizza, pero pagas tú'"

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha criticado las declaraciones que el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha realizado este miércoles en la capital gaditana sobre el proyecto de Valcárcel, manteniendo que el traslado de la Facultad de Educación debe ser “un proyecto de ciudad” que financien, además de la Junta, la Universidad de Cádiz, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cádiz.

“Valcárcel es un proyecto de ciudad y una apuesta clara, pero que el consejero diga: ‘Te invito a pizza, pero pagas tú’ es cuestionable y lamentable, sobre todo porque la Junta no duda en emprender actuaciones económicas para la remodelación y la ampliación de campus universitarios de otras ciudades. Y esto nos parece una fantástica idea, pero es muy triste que a Cádiz siempre le toque la olla vacía o la última cucharada”, ha comparado González.

El primer edil ha pedido a Velasco que “si de verdad se cree el proyecto de Valcárcel, la Junta de Andalucía debería empezar poniendo el dinero para que comiencen las obras”. “Habrá tiempo de hablar de otras aportaciones. La Universidad es una institución provincial, por lo que habría que pensar en la participación de la Diputación, que estoy seguro de que aportaría, y del propio Ayuntamiento. Pero la Junta no se puede poner a la cola a la hora de dar la cara cuando tiene que ser el mascarón, la insignia de la ampliación, la modernización y la mejora de los campus universitarios”. Por todo ello, al alcalde de Cádiz le parecen “lamentables y tristes” las declaraciones del consejero.

El regidor ha subrayado que es “injusto” que se le pida financiación al Ayuntamiento de Cádiz para sacar adelante este proyecto universitario, puesto que “ningún ayuntamiento participa en la modernización y ampliación de los campus en ninguna ciudad de Andalucía”. “Evidentemente –ha añadido-, nos creemos tanto el proyecto que ya nos buscaríamos la forma de hacerlo, pero no quiero con esto que la Junta entienda que el Ayuntamiento se compromete a poner dinero”.

Por último, González ha remarcado que el Ayuntamiento de Cádiz “quiere ser como el que más, porque no somos andaluces de segunda en esta ciudad”. Y por tanto, ha exigido a la Junta “lo mismo, no más, que tienen otras ciudades de Andalucía que son gobernadas por el Partido Popular”. “Los gaditanos y las gaditanas no somos andaluces de segunda”, ha finalizado.