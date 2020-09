La Mesa de Contratación aprueba la adjudicación del contrato de limpieza municipal a Cointer

La Mesa de Contratación, celebrada este miércoles, ha aprobado proponer la adjudicación del contrato de limpieza de la ciudad a la empresa Cointer. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del Equipo de Gobierno, la abstención del PP y el voto en contra del PSOE y Ciudadanos. Ana Fernández ha asegurado que “no entendemos cómo el PSOE ha votado en contra. Contaban con los informes con tiempo suficiente para su estudio y no han consultado nada al respecto. No sabemos porque urgían a la convocatoria de esta mesa para luego votar en contra”.

La portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Fernández, ha explicado que tras la apertura de los diferentes sobres, “se le requirió a la empresa clasificada en primer lugar nueva documentación que ha contado con el visto bueno y el informe favorable tanto de los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente como de Contratación por lo que se ha procedido a aprobar la propuesta de adjudicación a esta empresa”.

Entre las novedades que aporta este nuevo pliego a la ciudad se encuentran distintas mejoras en la prestación del servicio así como de las condiciones laborales, sociales y medioambientales. Destaca el aumento de jornadas efectivas de trabajo de limpieza en la calle a cumplir en servicios regulares. El número de jornadas se eleva a 57.000, incluyendo 2.000 jornadas destinadas a servicios especiales relacionados con grandes celebraciones en la ciudad. Otra de las mejoras laborales ha sido la apuesta por combatir la brecha de género en la plantilla, en la que apenas un 10% de los puestos están ocupados por mujeres. Así, en el pliego se recoge que al menos el 40% de las nuevas contrataciones para sustituciones, bajas temporales o vacaciones, se hagan a mujeres. Del mismo modo, se reserva un porcentaje de contrataciones para personas en situación de especial vulnerabilidad.

En el ámbito medioambiental, la nueva maquinaria contribuirá notablemente a la descarbonización del servicio, introduciendo vehículos eléctricos e híbridos, que reducen también las emisiones sonoras y ofrecen mayor eficiencia en el consumo de agua. El pliego plantea alternativas al uso del glifosato, respetuosas con el medio ambiente, y la inclusión de limpiezas en los senderos del Parque Natural Bahía de Cádiz pertenecientes al término municipal. Atendiendo a las dificultades de reciclado en el viario interior del casco histórico, se incorporan nuevos puntos limpios móviles en plazas de fácil acceso. De hecho, se incluye en este servicio la gestión integral del punto limpio fijo, ubicado en la calle Puerto de Santa María, asumiendo el adjudicatario las funciones de recuperador oficial de materiales valorizables, tales como el papel, cartón, la chatarra metálica o el aceite vegetal usado. Otra de las novedades es el incremento de la frecuencia de barrido tanto en intramuros como extramuros y se mejora el baldeo, entre otras.

Según el pliego, además, la contenerización se renueva íntegramente y debe incorporar diseños ergonómicos, garantizando la accesibilidad universal atendiendo a personas con movilidad reducida o discapacidad visual. Los contenedores presentar anclajes para evitar desplazamientos por acción de los vientos, además de estar geolocalizados. Se eleva a 3.300 el número de papeleras nuevas, 500 más de las actuales, que deberán contar con cenicero, y se plantea la posibilidad de reducir drásticamente el uso de bolsas de plástico, incrementando sustancialmente la limpieza de las papeleras.