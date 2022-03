Martín Vila: "Ahora sí podremos trasladar a la ciudadanía unos presupuestos del equipo de Gobierno" de Cádiz

El alcalde José María González 'Kichi' y concejal de Urbanismo y líder de Ganar Cádiz, Martín Vila, han tratado de darle naturalidad este jueves al enfrentamiento que se produjo el pasado viernes cuando desde esta última formación que se encuentra dentro del equipo de Gobierno de Adelante Cádiz mostraron sus quejas públicamente porque no se había contado con ellos para la confección de los presupuestos municipales de 2022.

Kichi ha asegurado que "ni me molesta, ni me sorprende para nada" la reacción que tuvo Ganar Cádiz: "Nosotros estamos acostumbrados y a lo largo de estos siete años hemos demostrado que naturalizamos y normalizamos cuando estamos de acuerdo, cuando no y cuando estamos en la mitad".

El alcalde ha calificado los presupuestos como de "izquierdas" y advirtió de que "se ha hecho un ejercicio de ingeniería económica para aumentar los ingresos en 10 millones de euros teniendo en cuenta el obstáculo que tuvimos con las plusvalías y con el hecho de que tenemos que pagar los retrasos de los préstamos, que son unos 5 o 6 millones de euros". Por ello, ha señalado que "a una ciudad como Cádiz le quede dinero para inversiones es una auténtica proeza, fruto del esfuerzo y del trabajo que hacemos desde el equipo de Gobierno".

Con respecto a las quejas de Ganar Cádiz ha dicho que "los compañeros, que están incluidos en el equipo de Gobierno y son tan de Adelanta Cádiz como nosotros, necesitaban una serie de aclaraciones, que se ha hecho, y unas recomendaciones que son atendidas dentro de las posibilidades".

En este punto, el alcalde ha aseverado que "todos los concejales te piden el cielo y la luna porque tienen que dar respuesta al desarrollo de sus políticas y sus proyectos". Por todo ello ha afirmado que "se intenta atender a las demandas que se hacen desde todos los sitios, de todas las delegaciones, no sólo de los de Ganar Cádiz en Común sino de todos los que componen el equipo de Gobierno. Evidentemente nunca llueve a gusto de todos y siempre el dinero es poco".

Además, el alcalde se ha mostrado convencido de que "vamos a sacar unos presupuestos importantes para la ciudad, necesarios y de izquierda y vamos a contar con el apoyo, no sólo de los integrantes del equipo de Gobierno, que ya lo damos por descontado, sin también de los votos necesarios del PSOE para que el presupuesto camine y lo podamos aprobar, ejecutar y gastar cuanto antes".

Mientras tanto, Martín Vila ha calificado como "rara avis en la política" el que dentro de una formación política e incluso dentro de una coalición "a veces de manifiesten opiniones contrarias pero esto es una seña de identidad de este equipo de Gobierno".

Con respecto a los presupuestos ha anunciado que "estamos a punto de encontrar una entente cordiale, un punto de entendimiento" y para ello ha remarcado que en el momento en el que estaba realizando esas declaraciones "hay una reunión entre varios compañeros donde se está buscando la manera de engrasar todo y para que todo encaje". Por ello ha utilizado la expresión que "ahora sí" están en condiciones "de trasladar a la ciudadanía unos presupuestos del equipo de Gobierno", lo que hace ver que el borrador presentado el pasado viernes era sólo de una parte.

Vila ha aclarado que desde Ganar Cádiz lo que han tratado de poner de manifiesto es que "la ciudad cuente con una serie de elementos que para nosotros son fundamentales y por eso hemos planteado ese tipo de cuestiones que no tenemos ningún rubor en manifestarlo a la ciudadanía".

El teniente de alcalde de Urbanismo también ha añadido que no quiere poner énfasis en lo que ha ocurrido sino que hay que poner todas las energías en lo que se esta trabajando. Creo aventurar que se está en una buena posición por el alcalde y su equipo para poder cerrar unos presupuestos que van a responder, ahora sí espero, a las necesidades que la gente está esperando de este gobierno".