La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, se ha mostrado tajante ante el debate sobre la turistificación en el centro de la ciudad, “el foco hay que ponerlo en evitar la proliferación de las viviendas con fines turísticos (VFT) por un lado, y garantizar una inversión hotelera controlada por otro, no en criminalizar al sector”. La portavoz ha confirmado que en esta línea están negociando desde su formación con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, y ha defendido que el equilibrio es posible, “pero para conseguirlo hay que sentarse con todas las partes implicadas, que es precisamente lo que ya llevamos tiempo haciendo desde el partido socialista; para nosotros el diálogo con el sector hotelero es básico”.

Cabe recordar que el pasado 21 de julio todos los partidos de la oposición votaban en contra de la propuesta Adelante Cádiz para el control de la turistificación, “y fuimos los socialistas quienes propiciamos que no saliese hacia adelante la propuesta precisamente porque no atajaba el problema”. “Todos estamos de acuerdo en que hace falta un control, pero hay que hacerlo desde el sentido común”, ha señalado la portavoz socialista, quien ha añadido que “esta negociación se llevara a cabo de forma pausada, porque nosotros no estamos en la búsqueda del titular, sino en trabajar por la ciudad y encontrar la solución del problema”. Rodríguez ha defendido que Cádiz debe esforzarse por conseguir un turismo de calidad, “que genere empleo directos e indirectos y dinamismo social y económico, siempre a través de un modelo sostenible, de un equilibrio”.

Para Mara Rodríguez es fundamental que toda la ciudadanía conozca que, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular el uso turístico en uso residencial, “no se está atajando el problema de las viviendas turísticas, porque cualquier ciudadano con una vivienda en alquiler puede alquilarla con fines turísticos, si así se lo permite la Junta de Andalucía”. Por este motivo, los socialistas ven imprescindible convocar la mesa tripartita formada por Junta de Andalucía, Ayuntamiento y agentes sociales; así como instar a la Junta a la realización de un mapa de zonas turísticas saturadas, puesto que también es competencia de la administración regional.

“La forma de trabajo para llegar a un control de la turístificación en Cádiz debe pasar por respetar los procedimientos y encontrar el equilibrio”, ha destacado Rodríguez, “entonces podremos sentarnos a hablar de la modificación puntual del PGOU, y de moratorias en caso de que sea necesario, de hecho así lo llevamos en nuestro programa electoral, pero hay que respetar los procedimientos y el papel que juega cada administración, esa es la única manera de implantar un modelo de turismo sostenible que beneficie a Cádiz, a la hostelería y al comercio de la ciudad; y más aún ante la sensación de incertidumbre acontecida por el Covid19 en el sector y que han estado faltos de respaldo municipal”.

Para finalizar, Mara Rodríguez, ha señalado que al igual que desde el partido socialista se está trabajando para que Cádiz sea una ciudad de futuro con una inversión turística controlada y equilibrada, espera mayor implicación del gobierno autonómico y de sus representantes, puesto que tan solo dos días después del celebración del pleno sobre la modificación puntual del PGOU en el mes de julio, desde la formación socialista se solicitó una reunión con el delegado territorial de turismo, “y seguimos esperando respuesta, a pesar de ser un tema de vital importancia para la ciudad y para el sector, que es uno de los principales motores económicos de Cádiz”.