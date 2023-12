Lourdes de Vicente, fotógrafa de Diario de Cádiz, premio Andalucía de Periodismo por su foto de Felipe VI tocando el cajón

La Junta de Andalucía a dado a conocer los premiados del 38ª Andalucía de Periodismo, unos galardones que en cada una de sus modalidades reconoce la calidad de trabajos periodísticos de medios andaluces.

En el apartado de Fotoperiodismo, la ganadora ha sido la fotógrafa Lourdes de Vicente Martín de Oliva, por su fotografía titulada 'Compás Real', publicada en la portada del Diario de Cádiz y en el resto de las cabeceras del Grupo Joly. La instantánea es una imagen de calidad técnica que refleja el espontáneo momento en el que los Reyes de España se suman a una 'cajonada' popular, con un gran impacto mediático, que proyecta valores culturales y sociales de Andalucía. El gesto de la Reina imprime naturalidad y fuerza a la fotografía y el marco del Gran Teatro Falla contextualiza el instante en el lugar geográfico en el que se produjo.

La escena que recorrió toda la escena informativa del país, tuvo lugar el pasado 27 de marzo, cuando los Reyes acudieron a Cádiz para inaugurar el Congreso Internacional de la Lengua Española. El concierto que marcó el inicio de la cita se celebró en el Teatro Falla y en la misma plaza Fragela había organizada una cojoneada popular.

Cuando don Felipe y doña Letizia llegaron, no dudaron en pasearse entre las decenas de personas que participaban en aquel momento en la actividad. 'El Guille', el monitor que dirigía la percusión, les informó que tenían dos cajones vacíos para que los ocuparan y el Rey no dudó un momento en usar el suyo.

Con su enorme estatura, don Felipe se tuvo que plegar más de la cuenta, pero pudo seguir el ritmo con cierta destreza, algo más que la Reina. "Tenemos el primer Rey cajonero", anunció 'El Guille', un sobrenombre que provocó las carcajadas tanto de los Reyes como de las personas que abarrotaban en ese momento la plaza Fragela.

La historia de una foto de premio

Lourdes de Vicente explica de esta forma cómo logró hacer una de las fotos virales de este año. La profesional de Diario de Cádiz comienza indicando que las coberturas gráficas de la Casa Real suelen estar muy marcadas y dirigidas. "Nosotros (los fotógrafos) veníamos de una cobertura previa en el Parador", rememora de aquel día. "De allí nos vamos al Falla para hacer la llegada de los Reyes para el concierto inaugural. Cuando llegamos, vemos que nos han colocado unas gradas para hacer nuestro trabajo pero estaban en el lateral del teatro, frente a la Facultad de Medicina. Allí estaba la cajonada y vimos que desde el sitio que teníamos sólo podríamos captar la entrada al teatro, una foto que iba a ser muy parecida a la anterior. Pensamos que sería mejor hacerlas de frente para poder sacar también los cajones". Mientras los periodistas gráficos pensaban cuál iba a ser la mejor opción, vieron que uno de los operarios retiraba una de las vallas. "Salimos todos corriendo y nos empezamos a meter entre la gente. Yo llegué al final, con mucha gente 'apiñada' así que no me lo pensé y me subí al escenario y cuando llegó el Rey se puso justo delante de mí".

Una actuación que se recordó por mucho tiempo

La llamativa escena 'persiguió' a don Felipe durante un tiempo después. En la inauguración a mediados de abril del Bicentenario del Ateneo de Madrid, el actor Miguel Rellán recordó la actuación del monarca en su presencia. El monarca reconoció en su intervención posterior que "me temo que voy a llevar eso para toda la vida, pero no me importa, al contrario", comentó entre las risas del auditorio.