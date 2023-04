El Rey Felipe VI, sobre tocar el cajón en Cádiz: "Voy a llevar eso para toda la vida"

Fue una de las imágenes más llamativas que dejó la celebración del Congreso de la Lengua en Cádiz el pasado mes de marzo. Saltándose el protocolo, Felipe VI participó activamente en la cajoneada que se preparó en la plaza Fragela con motivo de la jornada inaugural del congreso. Sentado en uno de los cajones libres puestos en la explanada frente al Gran Teatro Falla, don Felipe pudo seguir con cierta destreza el ritmo que marcaba desde la tarima 'El Guille', el monitor que dirigía la improvisación y que no dudó en llamarlo "el primer Rey cajonero" viendo el compás que demostró el monarca.

El primer recuerdo a esta actuación se vivió este martes, durante el acto de apertura de la celebración del Bicentenario del Ateneo de Madrid. Antes de tomar la palabra, el presentador del mismo Miguel Rellán, aprovechaba con humor la ocasión para invitar a don Felipe a volver a tocar el instrumento, aprovechando que estaba dispuesto en el escenario para una actuación posterior. El monarca reconoció en su intervención que "me temo que voy a llevar eso para toda la vida, pero no me importa, al contrario", comentó entre las risas del auditorio.