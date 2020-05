Más información Cuando Kichi le cantaba a Teófila Martínez con su comparsa

El alcalde de Cádiz, Kichi, ha pasado ya a la historia de la Psicología gracias a su campaña contra el “gordismo” a través de las redes. Este viernes mismo, José María González reconocía durante una rueda de prensa telemática organizada para hablar del comercio gaditano que se sentía “supercontento” con los resultados y que consideraba que “el objetivo se había cumplido”.

“Este –según Kichi– no era otro que reflexionar en voz alta sobre una enfermedad social que no sólo sufrimos en Cádiz si no que sufrimos en el mundo entero”. Así mismo, el primer edil gaditano confesó que le habían comentado que ya hay psicólogos y especialistas que están utilizando su campaña contra el “gordismo” para ayudar a pacientes no contentos con su físico, con palabras de ánimo como “mira lo que dicen personas como el alcalde de Cádiz. No eres tú solo el que sufre”.

José María González se reafirmó en su tesis de que “la gente que trabajamos por un mundo mejor, la gente que militamos por la transformación de la sociedad, hay debates que estamos obligados a asumir y abordar si creemos en lo que hacemos”.

Kichi insiste en que sus afirmaciones no responden a una cuestión personal “o de utilizarla de forma populista como he escuchado decir al PP”. “Es poner en el centro del debate determinadas cuestiones de las que no se hablan. Estoy supercontento”.