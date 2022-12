Kichi presenta un plan contra el cambio climático que ahorraría a Cádiz 530 millones en 8 años

El alcalde de Cádiz, José María González, junto a la representante de la consultora Considera, Sara Carvajal, ha presentado este viernes el Plan Municipal frente al Cambio Climático, también llamado Plan de Acción del Clima y de la Energía Sostenible (PACES), un documento de planificación clave y estratégico en la lucha contra este fenómeno a nivel local y donde se concretan las líneas de actuación para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la transición hacia un nuevo modelo energético renovable y sostenible y la adaptación al cambio climático, con plazos, presupuestos y responsabilidades asignadas.

Kichi ha asegurado que con la realización de este plan, Cádiz se convierte en "uno de los primeros principales municipios andaluces en disponer de este documento que nos guiará hacia una ciudad más resiliente, responsable y activa contra el cambio climático”.

González ha afirmado que “desde 2015 venimos trabajando en este sentido y a día de hoy, podemos presumir de ser punta de lanza en materia de transición ecológica, y el largo camino de hitos lo avalan. Hitos como el impulso de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo compartido, el Plan de Movilidad Sostenible, la renovación de la flota de vehículos municipal a eléctrico e híbrido o las diferentes medidas de ahorro y eficiencia energética puestas en marcha".

El alcalde ha subrayado que este plan, “además de implicar al Ayuntamiento, involucra al resto de instituciones, tejido empresarial y social de la ciudad, de ahí su importancia”.

El documento cuenta con un total de 13 líneas estratégicas y 61 actuaciones previstas para desarrollar hasta 2030. El presupuesto total asciende a casi 128 millones de euros, una cifra “que a priori puede parecer muy alta, pero hay que tener en cuenta que la mayor inversión municipal está en el programa de mitigación, el 35,4% del total, y la mayoría de acciones están presupuestadas y/o con financiación”. Así mismo, el grueso que concentraría el programa de adaptación contempla numerosas actuaciones que son competencias de otras administraciones, como por ejemplo el arreglo de las murallas. Por tanto, el alcalde ha estimado que “la inversión anual que este Ayuntamiento tendría que hacer supondría tan solo un 10,4% del presupuesto total cada año”.

El alcalde también ha abordado, mediante un análisis realizado por la empresa redactora, el coste que supondría para el Ayuntamiento no hacer nada contra el cambio climático. Un coste que “supondría como mínimo 530 millones de euros hasta 2030, más de 58 millones anuales, por lo que esta ciudad no puede permitirse no tener este plan y mucho menos no actuar”.

Por su parte, la representante de la consultora Considera, Sara Carvajal, ha detallado que el documento ha contado con un amplio proceso participativo a través de las comisiones técnicas en las que han estado presentes todas las delegaciones, el foro consultivo institucional, el foro ciudadano y el foro político.

El Plan consta de tres programas: de mitigación, de adaptación y de comunicación y participación. De esta manera, en el apartado de mitigación se establece como objetivo el ahorro de 44,86% en eficiencia energética, un incremento en la producción de renovables del 43,08%, la reducción de emisiones difusas totales de efecto invernadero del 55%, y la reducción de las emisiones difusas y no difusas totales de efecto invernadero del municipio.

Carvajal ha detallado que este apartado contiene cinco líneas estratégicas con 30 actuaciones divididas en transporte y movilidad, residuos y economía circular , compra de energía verde, eficiencia energética y producción de energía.

El programa de adaptación cuenta con cuatro líneas estratégicas (gobernanza y coordinación Interadministrativa, gestión del Medio Urbano, gestión del Medio Natural y actividades económicas) con 24 actuaciones; mientras que el programa de comunicación y participación tiene 8 actuaciones enmarcadas en las líneas estratégicas de comunicación y acceso a la información, sensibilización pública, educación y formación y participación pública.

Tras la presentación y exposición pública previa de este documento, el Equipo de Gobierno elevará el plan al Pleno Municipal para su aprobación inicial y pasará a al periodo de alegaciones para que la ciudadanía, aún habiendo tenido la posibilidad de hacer sus aportaciones, pueda seguir haciéndolo de manera telemática a través de la web municipal.