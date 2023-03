Kichi agradece a Eva Tubío su labor al frente de Vivienda

El alcalde de Cádiz, José María González, ha querido expresar su agradecimiento a la concejala de Salud y Vivienda, Eva Tubío, que ha decidido presentar su dimisión por motivos personales.

El regidor gaditano ha destacado su "fuerza y claridad al frente de Vivienda" y ha transmitido su agradecimiento "por poner en marcha nuevas promociones de vivienda pública, por apostar por el alquiler social, por contribuir a frenar la sangría de desahucios y por tener perspectiva y agilidad".

González, en una carta abierta a la edil, ha recordado que "cuando en su día me comunicaste las circunstancias personales por las que das el paso, y tu intención de anunciar tu dimisión, te pedimos un último esfuerzo para abrochar definitivamente algunos pasos esenciales en vivienda para esta ciudad. Gracias por tu sacrificio y tu generosidad. Sé lo duro que es lo que has vivido y la caza mafiosa que articuló el PP sobre tu familia. Y aun así has tirado para adelante con fuerza".

"Ahora tocan ya los cuidados. La salud ante todo. El paso al lado porque así lo sientes, lo necesitas y lo requieres. Y el tremendo orgullo de un trabajo con vocación de servicio público bien hecho: gracias, compañera, por haber recuperado para Cádiz el sentido del derecho a la vivienda", ha concluido.