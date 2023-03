Eva Tubío presenta su dimisión como concejala del Ayuntamiento de Cádiz

Sorpresa mayúscula en el Ayuntamiento de Cádiz. La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha presentado su dimisión este lunes, a falta de dos meses para la celebración de las elecciones municipales. Así se lo ha comunicado ya la edil al alcalde de la ciudad, José María González Kichi, según ha anunciado ella misma y con la intención de que esta inesperada renuncia sea efectiva en el Pleno del día 31 de marzo.

Tubío ha sido concejala en el Ayuntamiento desde la llegada de Kichi en 2015. Y tras estos casi ocho años, regresará ahora a su puesto de funcionaria municipal. De hecho, ha explicado la edil su intención es regresar a su puesto "con anterioridad a las elecciones para que las responsabilidades políticas y las que tengo en mi condición de servidora pública no se interfieran en ningún momento". Algo que, según asegura, ya comunicó cuando ingresó en el gobierno municipal en 2015.

Al igual que repiten los concejales de Adelante Cádiz, la hasta ahora concejala de Vivienda asegura entender la política "como un acto temporal de servicios a la ciudadanía", a lo que dice haberse dedicado "con dedicación y perseverancia estos cerca de ocho años".

En su despedida como responsable político del Ayuntamiento, lanza Tubío dos reflexiones respecto a la confrontación política. De un lado, "que no debe ser nunca un obstáculo para la colaboración entre las administraciones en beneficio de una ciudad". Y de otro, "que no debe amparar la infamia y los ataques como los que he tenido que soportar hacia mi persona y hacia miembros de mi familia y excompañeros de trabajo por parte del sector más reaccionario del Partido Popular, con denuncias incluidas a cinco personas y por supuesto todas desestimadas, que ni me intimidaron ni me restaron un ápice de ilusión pero que no son aceptables en una democracia", en referencia al proceso abierto por miembros del PP contra ella y familiares de ella, en respuesta a otro proceso anterior abierto contra esos mismos miembros del PP por parte de Tubío.

También ha querido defender el modelo político desarrollado por el gobierno al que ha pertenecido en estos dos mandatos, "acorde con los tiempos, que apuesta por la movilidad, la eficiencia energética, la protección medioambiental y animal o la defensa de lo público"; frente a la otra opción "que pretende vender la ciudad a la turistificación sin control que eleva los precios y expulsa a su gente, que privatiza la sanidad, que permite la proliferación de las casas de apuestas o que antepone el coche al peatón y a las personas con movilidad reducida". "Hoy esta ciudad es más inclusiva, sostenible, participativa, feminista y diversa", asegura Tubío, que pese a estos logros alcanzados en los últimos años, "queda mucho por hacer y por mejorar". Pero eso será ya cuestión de los que se quedan en el gobierno municipal y de los que sean elegidos en las elecciones del 28 de mayo.