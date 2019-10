Kichi reclama a la Zona Franca que cree ya empleo para Cádiz

El alcalde, José María González, ha reclamado a la Zona Franca que asume el papel relevante que debe de tener en el desarrollo industrial de Cádiz, como una pata clave de su economía, ofreciendo para ello el apoyo del Ayuntamiento.

Constata González que "desde que llegamos al gobierno de la ciudad, en 2015, una de las prioridades nuestras ha sido la de poner todos los medios posibles, que tiene un Ayuntamiento, para rebajar las cifras del desempleo y, también, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores".

"En este tiempo la cifra de desempleados se ha logrado rebajar en más de 4.000 personas. Queda mucho por hacer, entre otras cosas porque no nos vale que el trabajo sea precario o estacional como al PP, queremos trabajo digno y de calidad. Y las cifras deben ir acompañadas de condiciones dignas. Por eso, seguimos manteniendo el mismo esfuerzo que hace cuatro años. Entre todas y todos, sacamos adelante programas de mejora profesional, tan importante, a la vez que impulsamos proyectos que, a medio plazo, crearán empleo, como todo lo relacionado con la ITI", afirma el alcalde.

Este esfuerzo, sin embargo, "no se está viendo acompañado por la proyección industrial de la ciudad de Cádiz. No podemos vivir únicamente del turismo y la hostelería, no podemos vivir únicamente del sector servicio (que por cierto ha crecido con nuevos establecimientos y comercios) necesitamos vivir también y principalmente de la industria. Porque no vamos a dejar que algo que nos arrebataron, no nos lo devuelvan y porque debe ser el motor de la ciudad".

En declaraciones a este diario, el alcalde recuerda que "ya advertí en su día que Cádiz entró en crisis hace cuarenta años, cuando comenzaron a cerrarse o marcharse sus grandes fábricas. Ahora, aunque seamos una ciudad pequeña de tamaño, no debemos olvidar esta proyección de nuestra economía, porque siempre es un error centralizar el desarrollo urbano sobre una o dos patas. Debemos apostar, sí, por el Cádiz comercial, pero jamás debemos de olvidarnos del Cádiz industrial".

"Nuestra apuesta, por supuesto, es por una industria limpia, por una industria que apoye a la naturaleza y no contaminante, por una industria que se proyecte sobre sectores de futuro. Y aquí debe de jugar un papel esencial la Zona Franca de Cádiz. Desde el principio de nuestro gobierno hemos insistido, reclamado, ante la dirección del Consorcio, la necesidad de traer industrias que ocupen la enorme cantidad de suelo que se encuentra sin uso. Es una vergüenza que Cádiz, ahogada de espacio para viviendas y equipamientos, desaproveche de tal forma su suelo industrial".

Constata José María González que "el Consorcio sabe que el Ayuntamiento está ahí para colaborar en todo lo que sea necesario, que queremos agilizar al máximo la reordenación del polígono exterior. No podrán poner como excusa que el Ayuntamiento no apoya".

Ante ello considera que "tras innumerables promesas y compromisos políticos a lo largo de los últimos veinte años, ya es hora que el Consorcio traiga trabajo estable para la ciudad en la que nació la Zona Franca. Tenemos el suelo y tenemos las ideas. Por ello reclamamos, exigimos, agilidad, capacidad de gestión, para convertir lo que hoy es suelo vacío o naves abandonadas en industrias limpias donde puedan trabajar los hombres y mujeres de esta ciudad".