La Junta garantiza el nuevo hospital de Cádiz aunque el Estado no ayude a financiarlo

La Junta de Andalucía hará el nuevo Hospital Regional de Cádiz, ya sea sola o con el apoyo del Estado. "Tengo la palabra del gobierno andaluz y yo me la creo", declaró a este diario el alcalde de la capital, Bruno García.

El primer edil está trabajando en una solución que active este proyecto, más allá de polémicas sobre quién pone el dinero y quién no quiere apoyar un proyecto de ciudad. Su idea es plantearla “muy pronto”, aunque no adelantó nada sobre su contenido.

En una conversación con este diario, destaca el alcalde que cuando llegó a la Alcaldía se impuso tres pasos en cuanto al proyecto del nuevo hospital: "Analizar la situación actual, ver la situación del convenio y si está o no vigente (de 2008) y liderar una propuesta para que se pueda llevarse adelante (la construcción del complejo sanitario".

En cuanto al convenio, se destaca que el mismo especifica que "se extinguirá una vez se dé cumplimiento a las previsiones contenidas en las cláusulas del mismo", donde se especificaba su financiación y la misión que tenía cada una de las administraciones implicadas en este plan. Habida cuenta de que, trece años más tarde, el hospital aún no se ha construido, se asume que, a priori, el documento no ha caducado.

En cuanto a la financiación de la obra, objeto de polémica en los últimos días, Bruno García reiteró su pregunta al Estado en el sentido de saber si éste estaba dispuesto a participar o no en la operación.

En este sentido, el alcalde recordó que el documento de 2008, que contaba con la firma de dos representantes estatales como el delegado de la Zona Franca y el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, dejaba claro que el Estado, a través del Consorcio de la Zona Franca, el Estado asumía la gestión de la obra y su financiación.

Esta última se conseguía a través de los “rendimientos lucrativos” obtenidos con la venta de las viviendas previstas en el solar del antiguo Puerta del Mar. Este terreno pasaría a manos del Consorcio, mientras que la TGSS asumiría la propiedad del solar destinado al nuevo hospital (comprado anteriormente por la Zona Franca).

El mismo convenio especificaba que la Junta aportaría los fondos para completar la financiación “si el saldo resultante entre las necesidades de inversión y los recursos generados con destino al nuevo hospital así lo determinase”.

Para el alcalde este es el ejemplo más claro de que en 2008, gobernando el PSOE tanto la Junta como la administración central, el Estado jugaba un papel esencial en la financiación del nuevo hospital. "Ahora lo que quiero saber es si podemos contar con el Estado como pasó en 2008", insiste Bruno García que, a la vez, deja claro que si no hay una respuesta positiva será la Junta la que mantenga su compromiso con este proyecto. "No busco conflictos para no hacer este proyecto, sólo quiero saber si el Estado quiere estar presente o si para ellos ha caducado la filosofía del convenio que firmaron en su día".

En este sentido, el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, no quiso entrar en esta cuestión en declaraciones a este diario. Sí dejó claro que “si la Junta quisiera y tuviera voluntad ya habría construido el hospital, como ya hizo con (los nuevos centros de) Málaga y Granada”.

En todo caso, la respuesta del Estado la dio claramente el Gobierno central en una respuesta parlamentaria el pasado mes de febrero. En la misma se afirmó que "la responsabilidad (en este proyecto) es únicamente de la Junta, que tiene las competencias para ello", aclarando que la administración regional debía de hacerse con la propiedad de los terrenos titularidad del Consorcio.

"El diseño de los equipamientos sanitarios, como el hospital, así como su construcción depende de la Junta de Andalucía. De ella es la responsabilidad de hacer todos los esfuerzo y gestiones para poder hacer realidad el nuevo hospital", concluyó entonces el Gobierno central, por lo que a día de hoy no parece que vaya a cambiar de opinión, especialmente cuando en la misma respuesta parlamentaria se afirmaba que el convenio de 2008 no está en vigor.

La propuesta sobre la que trabaja el alcalde para activar de una vez por toda el proyecto del nuevo papel, centra parte de su atención en la obtención de la propiedad del suelo de Puntales por parte de la Junta, esencial para la construcción del centro médico.

Aquí, la Zona Franca planteó un trueque entre estos terrenos y los que utiliza en Los Barrios, de propiedad regional. García destaca que este proceso administrativo no es sencillo de cerrar, pues hay que consensuar los intereses financieros de las dos instituciones y la contabilidad de ambas. Eso sí, lamentó que la Zona Franca no colaborase con este suelo en un proyecto de ciudad.

A la vez, lamentó también que “los que no hicieron nada en su tiempo (refiriéndose al PSOE) ahora tampoco quieran colaborar salvo apremiando con el trabajo que ellos no cumplieron”, tras quince años de espera para la ciudad.