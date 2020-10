Desde que el PP llegó al gobierno regional afirma que el nuevo Hospital Regional de Cádiz será una realidad. Sin embargo, el plan inversor presentado recientemente por la Junta dejaba fuera este equipamiento en favor de otros proyectos que sí salen adelante en Málaga y Jaén, lo que ha alertado a la ciudad.

La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, en una conversación mantenida con este diario, insiste en este compromiso del gobierno de Juanma Moreno, aunque asume que "un hospital de estas características no se hace en uno ni en cuatro años, y antes necesita de muchos pasos administrativos y de elaboración de los proyectos que consumen mucho tiempo y cuestan mucho dinero. En todo caso es un proyecto que se va a realizar sin duda alguna".

Constata por lo pronto que es necesario actualizar el convenio que se firmó hace quince años con la Zona Franca, cuando el Consorcio iba a ser el promotor de la obra. En este sentido deja claro que este documento está obsoleto, tanto por el tiempo que ha pasado como por los cambios en las normativas.

Rechaza en todo caso la propuesta que hace unos días le transmitió Fran González, delegado del Estado en la Zona Franca, para intercambiar la propiedad del suelo donde se prevé vaya el centro médico en la capital, propiedad del Consorcio, por los terrenos donde se ubica la sede de la Zona Franca en Algeciras, propiedad de la Junta, planteando también la alternativa de que la administración regional compre el solar de la antigua CASA en Cádiz.

"A priori la propuesta de la Zona Franca nos sorprende. Denota un afán por salirse de este convenio del que ellos fueron promotores. Un documento que ya no nos vincula y que hay que actualizar", indica la delegada que, a la vez, recuerda que "la Junta lleva muchos años en Cádiz sin comprar suelo, pero construyendo equipamientos sobre terrenos cedidos gratuitamente", fundamentalmente por el Ayuntamiento. "Las reglas de juego no pueden cambiar y nosotros no debemos ser actores de un proyecto que va dando bandazos, donde es esencial el diálogo entre todos".

Pendiente de este convenio, pendiente de que se haga el nuevo proyecto para el hospital (pues el de hace quince años ha quedado anticuado), Ana Mestre adelantó a este diario que la Junta de Andalucía piensa financiar el futuro equipamiento con fondos propios "y no acudiendo a operaciones urbanísticas como la que se planteó hace quince años", por la que el Hospital se iba a pagar en buena parte con el dinero que se lograse con la venta del suelo donde hoy se levanta el Hospital Puerta del Mar, en la Avenida, y donde se proyectaron más de 600 viviendas.

Si este importante proyecto ciudadano aún va a tardar bastantes años en ser realidad, también está en lista de espera, aunque en plazos más adelantados, la Ciudad de la Justicia.

Dejando a un lado el sustancial ahorro que para la Junta supone reutilizar en parte edificios cedidos por el Ayuntamiento, y no construir de nueva planta como en Jaén, donde el coste se le va a disparar a unos 70 millones de euros, Mestre insiste en que "estamos pendientes de que el Ayuntamiento no ceda el suelo, que es esencial para poder avanzar", lamentando que la administración local utilice este tema "para hacer una oposición continua".

Sin embargo, la Junta de Andalucía no tiene nada claro qué va a hacer con el amplio terreno de San Severiano, donde en un primer momento se llegó a plantear como ubicación de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. Tras fracasar esta operación, la propia administración regional propuso, en la etapa del PSOE, la construcción de un gran complejo educativo público, que abarcase desde Infantil hasta el Bachillerato, operación que tampoco salió adelante. Este solar se ubica en una zona con importantes necesidades sociales, entre ellos un centro de salud, pues este tramo de Puerta Tierra fue el único que quedó pendiente de contar con este equipamiento sanitario.