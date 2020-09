La Junta deja el proyecto del hospital hasta que no se venza al Covid-19

El Plan Andalucía Invierte, presentado esta semana por el presidente autonómico, Juanma Moreno, con un coste de 3.450 millones de euros, dejaba fuera del amplio listado de obras al nuevo Hospital Regional de Cádiz, que está en lista de espera desde hace quince años. Por el contrario sí se mencionó al que será el tercer gran hospital de Málaga y al nuevo centro que Roquetas del Mar.

Esta ausencia del que en su día iba a ser la gran obra pública de la Junta en la provincia, como decidido apoyo a la sanidad pública dada la precariedad del viejo Puerta del Mar, ha vuelto a encender las señales de alarma y el temor de que también el PP, como pasó con el PSOE durante más de una década, se olvide de esta infraestructura, dejando sin uso el inmenso suelo, junto a Puntales, Loreto y Cerro del Moro, destinado a este equipamiento y propiedad de Zona Franca.

A pesar de esta ausencia, la delegada provincial de Salud, Isabel Paredes, afirma a Diario de Cádiz que el Hospital Regional "sigue siendo una prioridad para el Gobierno andaluz. Cuando analizamos (al llegar al poder) la situación sanitaria de la provincia constatamos el déficit importantísimo que había en materia de infraestructuras y de la obsolescencia de muchas de las ya existentes. A la vez, cuando comenzamos a trabajar en el Hospital Regional comprobamos que su plan funcional (elaborado hace ya quince años) también estaba obsoleto".

Junto a ello, se constata desde la Junta la necesidad de renovar el convenio que en su día se firmó con la Zona Franca, propietaria del solar donde presuntamente se ubicará el centro médico, y que cuya vigencia ya concluyó. Afirma Paredes que "hemos intentado hablar de forma reiterada con la Zona Franca, pero hasta ahora no hay una respuesta concreta" desde el Consorcio.

A la vez, resalta que la Junta ha puesto en marcha un plan de inversión de once millones de euros para la mejora de equipamientos sanitarios en la provincia, con tres millones dedicados al Hospital Puerta del Mar.En todo caso, Cádiz no se incluye en el plan presentado por Juanma Moreno. Cuando se le requiere a la delegada la causa de ello, cuando se dice que es una prioridad para el gobierno autonómico, afirma: "No le puedo responder. Tal vez haya que retrasarlo porque la provincia necesita de inversiones urgentes como los once millones ya previstos. Igualmente es por eso".

En todo caso, Isabel Paredes deja claro que "ahora la prioridad está en la pandemia del coronavirus, en salvar vidas. Eso acapara todo nuestro trabajo". Y deja claro que será "cuando acabe todo esto" el momento en pensar en el nuevo Hospital Regional.

Por lo pronto, queda pendiente la firma de un nuevo convenio con la Zona Franca, que supone un consumo de tiempo importante. Pero sobre todo lo que va a dilatar aún más el inicio de las obras del Hospital es contar con un proyecto para el mismo.

La delegada de la Junta deja claro que en todo este proceso "hay que empezar de cero". Todo lo que se hizo, los meses que se consumieron y, sobre todo, el dinero que se invirtió hace quince años, no sirven ahora de nada.

Hay que redactar un nuevo plan funcional del hospital, que hace quince años consumió semanas y semanas de reuniones, hay que contratar a un equipo de arquitectos para que diseñe de nuevo el edificio, tras haber pagado una cifra de la que nunca se informó por el diseño que en su día se elaboró y que ya no sirve, según la actual Junta. Y aquí también se consume un tiempo muy largo.

Es decir, que a pesar de reconocer "el déficit importantísimo de infraestructuras sanitarias de Cádiz", el nuevo Hospital Regional tardará bastantes años en entrar en funcionamiento, si finalmente se construye, pues los periodos administrativos que se iniciarán tras la pandemia (de la que no hay una perspectiva cercana para su conclusión) se cuentan por años, al igual que la propia ejecución de la obra.

"Esperamos en que sea realidad cuanto antes, ejemplo de que hemos vencido al virus y podemos dedicar tiempo a este proyecto", concluye la delegada.