La Junta insiste en la fórmula conjunta de financiación para Valcárcel

La Junta de Andalucía ha insistido en la fórmula de financiación conjunta para el proyecto de la rehabilitación y traslado de la Facultad de Educación al edificio Valcárcel y ha apuntado que si "la Universidad de Cádiz considera que no tiene interés en este proyecto, nosotros los respetamos".

Así lo ha manifestado el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, que ha participado en un desayuno del Clúster Marítimo naval en Cádiz este viernes. Ante las preguntas de los periodistas tras conocerse la intención de la UCA de abandonar el proyecto por falta de inversión, Velasco ha dicho que "nosotros sólo lógicamente no podemos gastar en un edificio 40 millones de euros", y ha incidido de nuevo en la participación de más administraciones, como la Diputación y el Ayuntamiento de Cádiz o fondos europeos, de manera conjunta.

"El proyecto de Valcárcel, donde he estado implicado personalmente lo hemos tratado siempre, si me permiten, con el máximo cariño. Somos conscientes de valor arquitectónico e histórico que tiene el edificio y de las necesidades de la propia Universidad de Cádiz. Pero también hemos hecho público que el coste de este rehabilitación es muy elevado y lo que hemos ofrecido ha sido al Ayuntamiento de Cádiz, la Universidad y la Diputación, propietaria, conjuntamente con la Junta de Andalucía rehabilitar el edificio", señaló. Si no, añadió, "necesitaríamos detrás el Banco de España para ir construyendo, uno tras otro edificios de diseño históricamente valiosos y los recursos nos desbordarían completamente. Por se ha ofrecido una participación de las cuatro administraciones y sería posible. Pero si la Universidad de Cádiz considera que ya no tiene interés en este proyecto, nosotros lógicamente lo respetamos ".

Según fuentes de la Consejería, al consejero le ha extrañado conocer esta decisión por la prensa, cuando se ha presentado el proyecto a los fondos PIRE de rehabilitación de edificios públicos y la Diputación también pidió para los Next Generation, y se está pendientes de las resoluciones para ver cómo pueden colaborar el resto de administraciones.