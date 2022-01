Kichi y Valcárcel: "La Junta le niega el futuro universitario a Cádiz"

El gobierno municipal de José María González ha acogido con indignación el final fallido del proyecto de Valcárcel y su transformación en Facultad de Ciencias de la Educación. La UCA, como adelanta hoy este diario, plantea romper el convenio que tenía con Diputación para la cesión de este edificio, asumiendo de forma definitiva que la Junta no va a invertir nada en una operación con un coste superior a los 30 millones de euros.

Esta situación, que toca de lleno al plan de refuerzo del Campus de Cádiz, es criticado con dureza por el alcalde que, en declaraciones a este diario, constata que "la Junta de Andalucía se quiere cargar el modelo de ciudad de Cádiz. Porque el proyecto de ciudad pasa por un cinturón universitario junto al mar, un campus que traiga a la gente joven, que sea un espacio de progreso, enseñanza pública y dinamice barrios como La Viña y el Mentidero, y la Junta le niega este futuro a Cádiz".

Denuncia González que la Junta "arrebata a Cádiz y a su Campus algo que le pertenece, que estaba acordado con todas las administraciones después de una década de abandono, que venía en el programa del PP, que prometieron en campaña".

Recuerda la celebración el pasado lunes del consejo de gobierno de la Junta en Cádiz afirmando que "Juanma Moreno vino al Oratorio de Cádiz a anunciar inversiones para otras ciudades. Vino para hacer campaña dentro de la campaña permanente en la que lleva tres años, pero ni un céntimo ni una inversión para Cádiz capital. Ni el nuevo hospital, ni Náuticas, que está justo al lado, ni mucho menos la necesidad de que se traslade a nuestra ciudad la Facultad de Educación. Y eso es de una desfachatez absoluta".

"Este Ayuntamiento ha hecho todo lo posible. Ha estado incluso dispuesto a asumir parte de las inversiones, pese a que en otras ciudades como en Jaén, Sevilla, Málaga o Granada se destinan enormes cantidades económicas para financiar los campus universitarios en su total".

Y advierte al PP: "A ver si son capaces que salgan otra vez con la pancarta de Juanma lo haría, porque lo único que ha hecho el PP es tener muy poca vergüenza con esta ciudad. Ni un céntimo en Sanidad. Ni un céntimo, como vemos con Valcárcel, en Educación".

Como apoyo ya cerrado a la nueva Facultad, el Ayuntamiento iba a ceder a la Universidad el solar del Campo de las Balas, que funciona desde hace años como un aparcamiento en precario, para ubicar allí las instalaciones deportivas necesarias para la nueva Facultad. Ahora, el gobierno local tendrá que ver con un espacio amplio y estratégicamente situado.

"Sobre Campo las balas de momento no vamos a hacer nada por una razón muy sencilla. Porque no renunciamos. Porque ni queremos renunciar ni vamos a renunciar a un proyecto que pertenece a Cádiz. No al Ayuntamiento, ni siquiera a La UCA, sino a toda la ciudad, a sus vecinos y vecinas. Por tanto, vamos a seguir peleándolo. Vamos a seguir luchando para que Valcarcel sea Facultad de Educación. Porque está en juego no solo un edificio histórico, sino el modelo de ciudad al que no vamos a renunciar", concluye el alcalde.