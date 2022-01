Diputación reclama a la Junta que reconsidere su negativa a Valcárcel

"Lamentablemente, la reiterada negativa de la Junta de Andalucía a implicarse en la financiación de un proyecto que supondría una mejora de la oferta universitaria en la ciudad de Cádiz y en el conjunto de nuestra provincia está poniendo en serio riesgo el desarrollo de una iniciativa de una gran trascendencia y con unos efectos académicos, económicos y sociales más que evidentes", afirman fuentes del gobierno de la Diputación, tras conocerse la postura definitiva de la UCA de abandonar este proyecto ante la falta de financiación autonómica.

La Diputación es la propietaria del edificio de la antigua institución Valcárcel y lo cedió a la Universidad para habilitarla como nueva Facultad de Ciencias de la Educación

Recuerda el gobierno provincial que "el traslado de Ciencias de la Educación a Valcárcel es una operación claramente beneficiosa desde todos los puntos de vista; y la negativa a su financiación y a su desarrollo no pueden responder a criterios razonables sino a otros motivos más difícilmente explicables y en todo caso ajenos a la rentabilidad de la inversión de los recursos públicos”.

La cesión del edificio se cerró tras un acuerdo con la Junta de Andalucía para propiciar la instalación en él de la Facultad de Ciencias de la Educación, algo que finalmente no se ha cumplido.

"La Diputación siempre ha entendido que ese proyecto era beneficioso tanto para la Universidad en particular como para el conjunto de la comunidad universitaria en general, y que el mismo incidía de forma decisiva en la dinamización de una zona estratégica de la ciudad de Cádiz. No en vano, la puesta en uso de ese histórico edificio y su adaptación como Facultad de Ciencias de la Educación se traduciría en la generación de importantes flujos de personas en todo el entorno del barrio de La Viña y contribuiría a consolidar un frente universitario de primera magnitud”, destaca el gobierno de Diputación.

El Pleno de la Diputación aprobó la cesión del histórico edificio en septiembre de 2017, que se materializó en diciembre de aquel año. El documento de cesión establecía que el edificio de Valcárcel se cedía a la Universidad de Cádiz con la exclusiva finalidad de instalar allí la Facultad de Ciencias de la Educación y que "los bienes cedidos revertirán a esta Diputación Provincial si en el plazo de 5 años no se destinan por el cesionario a los usos previstos o dejaren de estarlo antes de 30 años". Por el momento la Diputación no ha recibido comunicación oficial al respecto de la supuesta voluntad de la Universidad de no agotar siquiera ese plazo, que actualmente vencería el 19 de diciembre de este mismo año, aunque en su momento se mostró dispuesta a extender el plazo de cesión si el proyecto tenía posibilidad de salir adelante.

"Por este motivo, es necesario que el Gobierno andaluz aclare su postura primero y que reconsidere después su negativa a implicarse en el proyecto. Porque a lo largo de los últimos meses hemos asistido a diversas versiones de representantes de la Junta de Andalucía, para tratar de justificar con cualquier excusa su decisión de impedir el traslado de Ciencias de la Educación: hemos escuchado un rechazo expreso y directo a destinar la más mínima financiación para ello; igualmente, se ha dicho que la Junta no podría asumir en solitario esa financiación y que en la misma deberían implicarse también otras instituciones; y también se ha argumentado que la propia Junta sería quien decidiría la finalidad y el uso del edificio, en una demostración de absoluto desconocimiento respecto al proceso y de absoluta falta de respeto hacia la Universidad de Cádiz y la propia Diputación", se concluye.

La Diputación, pendiente de esta última llamada, no especifica qué usos podría tener el edificio histórico.