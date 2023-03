La Junta sostiene que la falta de un técnico municipal es lo que mantiene paralizado el Plan Local de Salud en Cádiz

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de Cádiz ha mostrado su "desconcierto" por las declaraciones de la concejala de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, en torno a la falta de colaboración de la Junta de Andalucía al Plan Local de Salud. Desde el SAS se sostiene que "precisamente es la ausencia de técnico municipal en esta materia la que mantiene paralizadas diversas actividades, tales como la Feria de la Salud y las Jornadas de Agenda Colaborativa de Salud", que la Administración autonómica pretendía desarrollar con el Consistorio el pasado otoño.

En una nota de prensa, la Delegación expone que "desde 2019, Salud, a través de los profesionales de la Red de Acción Local en Salud (RELAS) y el Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, ha mantenido multitud de reuniones, así como asesoramientos varios, además de participar en todas las convocatorias que han realizado desde el Ayuntamiento". "De hecho, -continúa la nota- el próximo día 24 de marzo hay programada, por parte de Salud y Consumo, una actividad formativa sobre prevención del suicidio orientada a trabajadores municipales de la capital gaditana que ya se ha celebrado en otras localidades, como La Línea y Algeciras".

Según la Delegación Territorial de Salud "la realidad es que, en la actualidad, el Consistorio no tiene técnico de Salud; la titular se jubiló en junio de 2021 y no fue hasta abril de 2022 cuando tuvo sustituto, pero sólo durante unos pocos meses. En concreto desde finales del pasado año y hasta hoy no hay responsable municipal en esta materia; pese a ello, tanto los técnicos de la Delegación como del Distrito, han sido sensibles a esta ausencia y la consiguiente paralización de actividades, y han seguido atendiendo a los requerimientos y mostrado todo su apoyo para que el proceso general del Plan Local de Salud siga su camino".

Por ello, la Delegación de Salud y Consumo no entiende "esta injusta falta de respeto a sus técnicos, los cuales han apoyado de siempre el Plan Local de Salud y el del Ayuntamiento gaditano especialmente".

De otro lado, "sobre la creación de un espacio sociosanitario, que Eva Tubío mezcla con el Plan Local de Salud de forma torticera, conviene recordar que la experiencia de la pandemia motivó que el 1 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la Junta tomara conocimiento de la composición, funciones y constitución de las comisiones autonómica y provinciales para la coordinación en materia sociosanitaria en Andalucía, cuyas competencias corresponden a las consejería de Salud y Consumo e Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad".

Concluye la nota asegurándose que "dichas comisiones ya están creadas y una vez se reúnan, tanto a nivel regional como provincial, no habrá ningún inconveniente en informar sobre la planificación y el trabajo en torno a esta estrategia sociosanitaria".