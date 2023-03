Eva Tubío denuncia la falta de respuesta de la Junta de Andalucía al Plan Local de Salud

La concejala de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, denunció este viernes la falta de apoyo de la Junta de Andalucía al Plan Local de Salud. La edil manifestó que desde que llegó el PP al Gobierno andaluz “las relaciones se han deteriorado profundamente. No contamos con esa colaboración”. Tubío recordó que el Plan Local de Salud viene del RELAS (Red Local de Acción en Salud), una red que crea la Junta de Andalucía para conectar sus planes de salud con los servicios sociales de los ayuntamientos. “Tenemos que ir de la mano y si no, no tiene sentido. Somos una de las ciudades con el plan más activo, pero si la Junta no lo impulsa, nos estamos quedando cojos de la parte sanitaria. La parte social, la nuestra, está abierta a sentarse, pero la parte sanitaria no”, afirmó.

La edil de Salud aseguró que “no sé cuantas veces hemos solicitado un encuentro para sentar a los profesionales de los servicios sociales del Ayuntamiento con los profesionales sanitarios de la Junta. Para analizar, para debatir cómo atender a aquellos casos que necesitan paralelamente la atención social y la sanitaria. Personas mayores, personas con enfermedad mental. No ha sido posible ni sentarse para que se conozcan los profesionales”.

Tubío apuntó que “normalmente se trabaja en colaboración, por la buena voluntad de profesionales de un lado y del otro, pero queríamos que fuera algo más serio. Para generar un protocolo de atención sociosanitaria para pacientes con especial vulnerabilidad o especial riesgo: personas con dependencia, con graves trastornos mentales, con enfermedades duales... es decir, hay un campo de atención entre los pacientes en el que tienen que ir de la mano las dos administraciones”.

Por último aseguró que “nos atendieron en Sevilla antes que en Cádiz, y allí nos prometieron que iban a resolver este problema. Para poder reunirnos en Cádiz, pero no ha habido manera. Estas cuestiones se traducen en la atención a la ciudadanía. Pero bueno, seguiremos insistiendo”.