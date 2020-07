La Junta de Andalucía niega de manera contundente que el proyecto del Teatro del Parque esté bloqueado, tal y como comentó el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martin Vila, a raíz de la cancelación de última hora de una reunión, en Sevilla, entre el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.

La cancelación tuvo lugar a raíz de un accidente doméstico que, la noche antes de la reunión, sufrió Kichi y que provocó al alcalde una contractura torácica, con la recomendación médica de que se mantuviera reposo absoluto al menos durante 24 horas. El problema se presentó cuando,al parecer, el alcalde consideró que no era necesaria la cancelación del encuentro de trabajo con la responsable de Cultura de la Junta. Kichi pensó que su presencia no era tan fundamental y que la asistencia de su concejal de Urbanismo y de su concejal de Patrimonio, Monte Mures, sería más que suficiente para que la reunión se llevara a cabo. Pero no fue así y, tras recibir una llamada in extremis (cinco minutos antes de su inicio) por parte de Alcaldía, la consejera dio por cancelado el encuentro de trabajo al que también habían sido citadas la delegada de la Junta enCádiz, Ana Mestre, y la delegada de Cultura, Mercedes Colombo.

El motivo de la no asistencia del alcalde a la reunión de Sevilla fue un accidente doméstico

De esta manera, cuando Martín Vila y Monte Mures llegaron a la Consejería de Cultura de Sevilla se encontraron con que la reunión se había cancelado al ser condición sine qua non la presencia de Kichi.

Horas después de esta cancelación, que fue considerada por parte de la Junta como un plantón en toda regla por parte de Kichi, Martín Vila afirmó que en la carpeta que llevaba bajo el brazo hasta Sevilla llevaba como temas cruciales el proyecto del Teatro del Parque, la restauración del Monumento de Las Cortes y una cuestión relacionada con unos polémicos pasos elevados. Así, Vila afirmó que consideraba que el proyecto del Teatro del Parque había quedado bloquedado porque en esa reunión había que dar un paso más a ese respecto, por lo que para su desbloqueo habría que esperar a otra cita en Sevilla.

Pero ahora, la Junta niega el bloqueo de ese proyecto. Y como muestra de que el procedimiento no estaba parado, fuentes de la Junta admiten que hasta el pasado viernes, 17 de julio, no fue presentado el proyecto del Teatro del Parque en el registro de entrada de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico. “Por lo tanto, en ningún momento ha estado bloqueado, como indicó el concejal Martín Vila, ya que una vez que se ha recibido dicho proyecto, serán los técnicos de la propia Delegación quienes den el visto bueno a su paso por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, quien determinará la idoneidad del proyecto para su ejecución”.

De todas maneras, desde la Junta niegan que entre los temas concertados para esa cita de Sevilla no se contemplaba de manera oficial ni hablar del Teatro del Parque, ni del Monumento de Las Cortes de Cádiz ni de los pasos elevados a los que hizo referencia Martín Vila en su comparecencia pública.

En teoría, según las citadas fuentes de la Junta de Andalucía, los puntos a tratar en esa famosa reunión del plantón de Kichi a la consejera de Cultura,Patricia del Pozo, eran tres, según cita la Junta de manera textual:“Patrimonio Histórico, Nuevas necesidades de movilidad sostenible relacionadas con la cultural, y Temas relacionados con la Cultura dentro de la realidad post-covid-19”.