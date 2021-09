Juicio por el caso Santa María: Los peritos independientes afirman que Juan Antonio murió por dos golpes en la cabeza

Un intenso debate técnico ha tenido lugar este jueves durante la tercera sesión del juicio con jurado por el caso Santa María, cuando se han desarrollado las pruebas periciales en torno a la causa de la muerte de Juan Antonio Martínez, el hombre que perdió la vida el 4 de abril de 2015 durante su detención por parte de cuatro agentes de Policía Nacional frente a la iglesia de Santa María, en Cádiz.

Cuatro forenses explicaron al tribunal popular sus conclusiones a partir del informe de la autopsia del cadáver. Tres de ellos, dos médicos del Instituto de Medicina Legal (IML) de Cádiz, dependientes del Ministerio de Justicia, y el perito de la familia del fallecido, manifestaron al tribunal popular que la muerte de Juan Antonio fue de "origen violento" aunque "accidental" y que su cuerpo presentaba numerosas contusiones, 41 exactamente, de las cuales aproximadamente 10 se localizaban en la zona de la cabeza. Asimismo, los especialistas del IML especificaron que "dos de las lesiones" en el cráneo fueron "mortales", una en la región frontal y otra en la parietal.

La mayoría de los expertos coincidieron en apuntar que todas esas lesiones eran compatibles con impactos realizados por "varias personas" con un "objeto contundente", como una defensa reglamentaria, y con "una fuerza muy considerable". A raíz de estos golpes, concretaron, Juan Antonio sufrió en casi todo el hemisferio izquierdo una hemorragia subaracnoidea (sangrado en el espacio que hay entre el cerebro y la membrana que lo rodea) que provocó su muerte.

El perito propuesto por las defensas, sin embargo, se mostró en desacuerdo con el resto de expertos e indicó que una hemorragia subaracnoidea no produce una muerte súbita. "Los síntomas van a apareciendo según pasan los días desde que se produce esa hemorragia hasta que la sangre empuja y aumenta la presión intracraneal, lo que da lugar a un enclavamiento. En esas circunstancias, sí es posible el resultado de muerte", razonó. "No obstante, añadió, este tipo de cuadro clínico tiene tratamiento y la mayoría de los pacientes que lo sufren se recupera en poco tiempo".

El forense de las defensas también planteó como una "probabilidad clarísima" que las lesiones en la cabeza que presentaba Juan Antonio se podrían haber producido cuando se golpeó contra el suelo en escalinata de la iglesia del barrio de Santa María mientras era reducido por los agentes. Habló de lesiones "poco profundas que ni siquiera llegaron a romper la piel". Este planteamiento fue totalmente descartado por el resto de peritos. "La causa de la muerte no tiene su origen en la caída sobre la tarima", subrayó uno de los médicos del IML, que explicó que todos los impactos que presentaba el cadáver se hallaban en la parte superior del cuerpo y que la mayoría de las lesiones de los brazos eran defensivas: "Juan Antonio se protegió la cabeza con los brazos para esquivar los golpes". Este mismo médico valoró que el empleo de la fuerza en la intervención policial que ahora se juzga fue "poco ortodoxa". "Hay zonas, como la cabeza, que no se deben golpear".

Los especialistas también discreparon sobre si las patologías previas que padecía el detenido influyeron en su muerte aquel 4 de abril. El perito de las defensas aseveró que Juan Antonio sufría con anterioridad una patología cardiaca y pulmonar. Los otros tres forenses le rebatieron al afirmar que Juan Antonio hubiese fallecido igualmente a consecuencia de la citada hemorragia con independencia de que sufriera o no otra enfermedad antes. "Murió allí por los golpes. Sin cardiopatía hubiese muerto igual", dijo el forense de la familia.

El único punto en el que los todos los peritos coincidieron fue en que el trastorno bipolar que tenía diagnosticado Juan Antonio propició su elevado estado de agitación la mañana de los hechos, habida cuenta que no tomaba el tratamiento para paliarlo y su alto consumo de cannabis.

Al respecto, el fiscal del caso preguntó si una persona con un brote psicótico despliega una fuerza desmesurada, a lo que los peritos contestaron que "el comportamiento motriz desarrolla una fuerza máxima, sobre todo si se tienen alucinaciones y se vive una situación de estrés.

A cuestiones de las defensas, los peritos aclararon que todas las lesiones tenían el mismo estadio evolutivo, es decir, no eran heridas antiguas si no recientes; ahora bien, no pudieron precisar si todas ocurrieron durante el arresto u horas antes.