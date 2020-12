El último pleno (a priori) del año ha sido el pleno del regreso del alcalde, tras su reincorporación de la baja paternal. Y uniendo la condición de profesor de José María González y su papel de moderador del Pleno municipal, se puede concluir con claridad que el presidente de los populares, Juancho Ortiz, es el revoltoso de la clase. Ya venía dando muestras de ello desde hace bastantes sesiones, y la ordinaria del mes de diciembre volvió a certificarlo.

Ortiz es ya el principal lunar que González encuentra en los plenos municipales. Veterano en estas lides y conocedor del mundo de la normativa por su profesión de abogado, el líder del PP nunca duda en interrumpir la sesión para denunciar (con chanza casi siempre) lo que considera que no se atiene al reglamento, o para contestar al profesor siempre que no está de acuerdo con sus tesis. Si Kichi se sale de la línea formal de su condición de presidente del Pleno y lanza algún comentario sobre la actitud, las manifestaciones o cualquier otra cuestión relativa a la acción de los ediles, Ortiz sale inmediatamente al paso para lanzar alguna coletilla.

El enfrascamiento entre los dos líderes políticos, el del gobierno y el de la oposición, es claro y constante. Hasta el punto que el alcalde llegó a silenciar ayer a Ortiz para que no interrumpiera una votación, lo que provocó una cadena de acontecimientos quizás más propia del patio del colegio que de una clase. Ortiz se desconectó de la sesión, una vez silenciado, “para no escuchar” lo que el alcalde quería decir (en este caso, llamar la atención al concejal Francisco Ramírez por un comentario realmente soez que había lanzado minutos antes). Y cuando regresó, no sabía exactamente qué se estaba votando: “Paso de usted y cuando termine con todos vuelvo a usted”, le dirigió entonces Kichi.

Los zascas de Ortiz y Kichi no fueron evitados ni siquiera por el espíritu navideño que de algún modo se contagió ayer en el Pleno, tanto por algunas intervenciones de los concejales felicitando estas próximas fiestas (que la doctora Fidalgo pidió que se celebraran “con muchísima cautela y prudencia”, a lo que se unió el alcalde para dar por cerrada la sesión a las seis de la tarde), como por el árbol de Navidad -iluminación incluida- que se dejaba ver tras el concejal no adscrito, Domingo Villero; o el Nacimiento que tenía la socialista Natalia Álvarez a sus espaldas. “Feliz Navidad a todos”, concluyó González.