Doce días quedan por delante para que 2020 ponga punto y final. Trece días, por tanto, para que el nuevo presupuesto del Ayuntamiento entre en vigor el 1 de enero de 2021, tal y como establece la ley. Y el equipo de gobierno ha mencionado en el pleno de este viernes, por primera vez, que está trabajando en el presupuesto del próximo año.

La moción presentada por el grupo Ciudadanos para que se elabore ese documento económico que marque las pautas y establezca las bases de la previsible recuperación económica pos-pandemia ha servido para que el concejal de Hacienda, José Ramón Páez, traslade que ya se trabaja en ese presupuesto, aunque no ha dado más detalles ni especificaciones respecto al punto en el que se encuentra el documento o la previsión de plazos o de trámites que restan por delante hasta verlo aprobado por el Pleno.

Lo que sí ha dejado claro Páez, sin embargo, son varias cuestiones relativas a los presupuestos. En primer lugar, ha insistido -con bastante antelación en este caso- en que no se sentará con Partido Popular ni con Ciudadanos para elaborar o consensuar el presupuesto que se elabore. Según su criterio, las políticas de estos dos partidos defienden un modelo contrario al que quiere imponer Adelante Cádiz, que de este modo volvería a sentarse únicamente con el PSOE para sacar adelante las cuentas.

En segundo lugar, el titular de Hacienda ha querido también defender de manera insistente la validez del actual presupuesto, en vigor desde el pasado mes de septiembre. “Es el mejor presupuesto que puede tener la ciudad”, ha aseverado en más de una ocasión, indicando que fue realizado o adaptado al escenario provocado por el Covid y que se adapta también a las limitaciones propias del Ayuntamiento.

No está de acuerdo, sin embargo, la oposición a este respecto, recordando en este sentido las consideraciones que Intervención realizaba del actual presupuesto al no haber previsto una merma de ingresos fruto de la paralización de la actividad durante los tres meses de confinamiento y durante la etapa posterior en la que se mantienen restricciones horarias y de movilidad, o al confiar buena parte de las inversiones a la venta del hotel de la tribuna del Estadio Ramón de Carranza, que aún no se ha producido y sobre la que no hay noticias.

Tampoco termina de convencer a la oposición la afirmación de Páez de que el presupuesto de 2021 ya está en marcha, ya que “el alcalde dijo en octubre de 2019 que estaba en el horno y se aprobó el presupuesto en septiembre de 2020”, como recordó el concejal del PP José Carlos Teruel.

Así las cosas, con el documento económico del próximo año ya en elaboración según asegura el equipo de gobierno, el Pleno ha acordado la propuesta de Ciudadanos para que se inicie la elaboración de dicho presupuesto. Eso sí, la propuesta incluye la obligación de hacerlo “de forma participada” y negociada “con toda la oposición”; algo que según el responsable económico del Ayuntamiento no va a ocurrir.