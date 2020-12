Ciudadanos pide que se elabore de manera "inmediata" los presupuestos municipales de 2021

El grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz pedirá en el Pleno ordinario que se celebra este viernes, 18 de diciembre, iniciar de inmediato la elaboración de unos presupuestos para 2021 "que sean participados por la ciudadanía, negociados con la oposición, realistas en cuanto a su previsión de ingresos y que constituyan una herramienta útil para iniciar de inmediato la reconstrucción del tejido económico y social devastado por la pandemia". Cs ha aludido a la "lealtad" exigida por el equipo de gobierno a la oposición para reclamar que "deben ofrecerla para la redacción, negociación y aprobación de los presupuestos".

En consonancia con la reincorporación del alcalde, José María González, y su compromiso de establecer una comunicación directa y un talante negociador con la oposición, el grupo municipal Ciudadanos ha apelado a este espíritu para la conformación de las cuentas del Ayuntamiento de 2021. "Espero y confío en que la llamada de teléfono del alcalde a la oposición tras su regreso no haya sido un mero gesto formal", ha declarado la portavoz de Cs, Lucrecia Valverde, quien ha anunciado que sea cual sea el resultado de la votación en el Pleno, antes de que acabe 2020 Cs le presentará al equipo de gobierno un conjunto de propuestas para los presupuestos de 2021 "porque no hay tiempo que perder".

Según ha explicado la portavoz, las cuentas municipales del año que viene tienen que reflejar y dar solución a varias cuestiones: "Tienen que ser unos presupuestos que realmente se centren en defender a la ciudadanía gaditana desde las competencias municipales, que creen condiciones para proteger y fomentar el empleo desde las nuevas perspectivas de desarrollo sostenible e inclusivo, que fomenten la digitalización y aprovechen las oportunidades de la economía verde, para que el lema de no dejar a nadie atrás no se quede en soflamas, sino que se concreten en políticas ágiles de apoyo a colectivos vulnerables. Urge aprobar unos presupuestos que eliminen o minoren partidas innecesarias como los gastos de representación o que no se van a poder ejecutar y que se adapten a la situación real de la ciudad para que, en la práctica, constituyan una herramienta elemental para la recuperación, transformación y desarrollo de Cádiz".

En la moción, la formación naranja ha expuesto que los presupuestos del ejercicio 2020 "adolecían de graves carencias entre las que cabe destacar una previsión poco realista de los ingresos directos provenientes de impuestos, según la advertencia del informe de Intervención, además de condicionar casi el 75% de las inversiones a la enajenación del módulo del Estadio Carranza, que no tiene visos de producirse antes del 31 de diciembre". Por ello, Cs insistirá este viernes en que los presupuestos de 2021 sean "de reconstrucción, no continuistas".

Ciudadanos ha lamentado que en los únicos presupuestos que ha aprobado el equipo de gobierno de Adelante Cádiz no se haya contado con todos los grupos de la oposición para la aportación de ideas y el debate previo necesarios ni con la ciudadanía. Para romper con esta "deficiencia participativa en un contexto que requiere más que nunca sumar esfuerzos", Cs defenderá en la sesión plenaria la moción argumentada en la situación actual de crisis económica por el Covid-19 y en la normativa legal: "Según la Ley de Haciendas Locales el presupuesto de la Corporación municipal debe referirse al año natural en que vaya a aplicarse y su aprobación definitiva debe producirse en el mes de diciembre del año anterior. Los presupuestos del ejercicio 2020 se sometieron a su aprobación inicial el pasado 3 de julio y a la aprobación definitiva el 28 de agosto. Parte de la oposición, entre la que se encuentra el grupo municipal Ciudadanos, no tuvo acceso a los mismos hasta el 29 de junio, es decir, cuatro días antes de que se aprobaran, sin que el equipo de gobierno se brindara a facilitarnos un borrador previo ni realizara el más mínimo intento de negociación de los mismos. Tampoco se ofreció a la ciudadanía la posibilidad de realizar aportación alguna incumpliendo el apartado 3.3 del punto 15 del programa con el que Adelante Cádiz se presentó a las elecciones municipales".