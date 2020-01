"Mi balsa es un continente, mi bien más preciado y mi castigo, una ciudad, un barrio sin gente, mi balsa es el mundo donde vivo.Una estrella más que el firmamento refleja en el mar de madrugada,un punto inconexo de un todo en medio de la nada"('El balsero', Jesús Bienvenido)

¿Comparsa unipersonal? ¿Creación de autor con base carnavalera? ¿Es más teatro que música? ¿Es más romance que disfraz?... El balsero navega entre todos los mundos posibles que habitan en la cabeza inquieta de Jesús Bienvenido aunque, irremediablemente, indiscutiblemente, el Carnaval es el que insufla de aire, de vida, a esta balsa que sostiene el próximo proyecto del compositor e intérprete gaditano que se estrena el próximo día 24 en el Café Teatro Pay Pay y que, por ahora, también se podrá ver durante cuatro días más en el escenario del establecimiento gaditano.

–¿Qué es ‘El balsero’?

–El balsero es un espectáculo que está relacionado con el Carnaval, porque tiene mucha base de Carnaval. Es un espectáculo que yo tenía muchas ganas de mostrar desde hace tiempo pero que es algo incompatible con el Concurso tal y como conocemos hoy en día. Es una propuesta que se abre a otras músicas y a otros estilos que me gustan, controlo y con los que tengo relación y me gustaba la idea de fusionarlo todo pero manteniendo el espíritu carnavalero. Es que creo que el Carnaval tiene muchísimos más horizontes de los que nos proponen y, a veces, las inquietudes del autor se quedan a medio camino porque el Concurso no te permite más nada y la calle, que sí que te permite lo que tú quieras, está más enfocada a lo desenfadado.

–Y se aventura a explorar en soledad...

–Bueno, es que ya intenté proponer hace tiempo la idea a grupos pequeños y viendo que nadie se aventuraba pues decidí hacerlo solo. Bueno, con la compañía musical del guitarrista Andrés Hernández Pituquete y del percusionista Raúl Domínguez Botella pero por las características de la sala estarán detrás, así que estamos trabajando el cantar y el tocar sin vernos... Y ahí estamos, no sé cómo saldrá...

–¿Hay un tipo, un hilo conductor, un repertorio más o menos clásico...?

–Digamos que El balsero es un personaje que tiene un disfraz y una escenografía, diseñadas por Keko Trinidad, de Quattro, que vamos a llevar a todos los espacios donde vayamos a representar la pieza; tiene un repertorio de Carnaval que no se parece al que conocemos en el Teatro y quizás se parece más a los de la calle; tiene un poco de agrupación callejera, un poco de comparsa, un poco de chirigota, incluso de romancero, y está mezclado, dentro de mis posibilidades, con el teatro también. Vamos, que ya que me he puesto, he hecho lo que he querido (ríe). Es una manera de abrir el Carnaval desde mi punto de vista, entiéndeme, que no tiene la intención de criticar lo que hay sino, simplemente, es una necesidad de hacer las cosas así que tengo yo.

–Decía, entonces, que la intención es que tenga recorrido por otros lugares...

–Sí, nos gustaría que tuviera recorrido por otros espacios pero tipo así, de 100 o 200 personas, o teatros pequeñitos, de 200, 300 personas, pero había que empezar en el Pay Pay porque es el mejor lugar para estrenarlo, es un lugar súper bonito y accesible y Paloma (García) nos permite todas estas locuras. Además es pequeñito y me da la posibilidad de ir controlando cómo va desarrollándose la historia porque, realmente, pues no sé la aceptación que va a tener.

–Por ahora, no es mala. Hizo el anuncio el 14 de diciembre y ya tiene cuatro funciones vendidas.

–Cuatro completas y la quinta que la acabo de sacar y vamos muy bien, casi todas las sillas están vendidas. Así que estoy muy contento, la verdad es que sí... Ya tenemos el 24 de enero y el 25 y luego los sábados, el 1 de febrero, el 8 y el 15.

–No nos pasa desapercibido que hablamos de fechas de Concurso del Falla, ¿por qué ha escogido ese momento?

–Yo lo hice así por meterlo dentro del ambiente Carnaval porque la base del espectáculo, como te he dicho, es carnavalero, y el repertorio tiene pasodobles, cuplés, el tratamiento del personaje está dentro del Carnaval aunque de otra manera. Por eso lo hice, porque creo que es su lugar, en esas fechas, y porque también entiendo que la gente en ese momento tiene ganas de ver Carnaval.

–Además de pasodobles y cuplés, musicalmente, ¿dónde nos lleva ‘El balsero’?

–Pues aparte del Carnaval tiene cosas muy de Latinoamérica porque tengo la suerte de que Pituquete (guitarrista flamenco nacido en Uruguay) se ha querido venir conmigo y él tiene todos esos colores del folclor de su país y él me está orientando un montón y ayudándome a vestir los temas. Pero entra un poco de todo porque el personaje no está limitado a un tipo de música concreta.

–¿Da vértigo arriesgarse a algo nuevo?

–Sí, claro, pero sobre todo porque estoy solo, porque recae en mí no sólo la composición sino cosas que antes estaban delegadas en otros compañeros como el tema de artesanos, de la búsqueda de patrocinio e, incluso, en la inversión económica que hago, que es una inversión personal. Pero, por otro lado, está la tranquilidad de hacer lo que yo quiero y llevarlo de la manera que a mí me apetece y trabajar a mi ritmo. Aunque, bueno, yo que nunca he tenido todo el repertorio listo al principio del Concurso, ahora tengo la responsabilidad de tenerlo todo cerrado el primer día (ríe) aunque, bueno, no me cierro a seguir escribiendo y hacer letras sobre la marcha pero, claro, empiezo con un repertorio, como de una hora, cerrado con su principio y su final. De todas formas, es que creo que este formato es muy apetecible para la gente que tiene inquietudes más allá del Concurso y sería estupendo que se sumara más gente a hacerlo.

–Hablando del Concurso, le hace la música a la chirigota del Canijo, ¿satisfecho con el trabajo de este año?

–Sí, sobre todo, satisfecho con que ellos están contentos. Uno siempre intenta hacerlo lo mejor posible pero ya está en que el grupo lo disfrute, que es lo que se pretende. Y, además, esta vez me he ajustado un poco más a ellos, he hecho un pasodoble que ellos pueden disfrutar más porque el primero que les hice era bonito pero era incómodo así que he intentado hacerlo mejor este año y sé que Antonio le ha visto muchas posibilidades para lo que quiere hacer.

–¿Y el pasodoble de ‘El balsero’?

–Es súper bonito, es muy de Cádiz, muy de Cádiz...

–¿Descarta volver al Concurso?

–No, para nada, porque hay veces que se juntan los mimbres para que ocurra. Yo no me cierro a nada. Pero es cierto que el Concurso, ahora mismo, me agobia mucho, lo paso súper mal, y no es un problema del concurso, es un problema mío que me pongo muy tenso y no lo disfruto. No me apetece competir ahora mismo porque a veces te centras en el querer ganar y te olvidas de que esto va de escribir algo que te nazca. Así que El balsero me libra de todo eso y me permite hacer Carnaval, que es lo que me gusta.