Adelante Izquierda Gaditana reclama que no vuelva a lanzar fuegos artificiales

El Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana reclama al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz que no vuelva a recurrir al lanzamiento de fuegos artificiales como sinónimo de celebración en un evento de organización municipal.

En este sentido, reivindica que no se dé “marcha atrás” en los avances conseguidos en los últimos años en la ciudad de Cádiz para lograr celebraciones respetuosas, inclusivas y que no generen una agitación y un sufrimiento innecesario a personas con trastorno del espectro autista y animales.

El grupo de la izquierda en el Ayuntamiento de Cádiz pide al alcalde de Cádiz, Bruno García, que muestre “más sensibilidad y más empatía” y que no se escude en el tópico “es que se ha hecho toda la vida” para justificar el lanzamiento de fuegos artificiales en la Regata de Grandes Veleros, que siguió adelante pese al rechazo mostrado por colectivos animalistas a esta medida a mediados de la pasada semana.

“Hay alternativas mucho más sostenibles y que no generan sufrimiento a las personas con trastorno del espectro autista ni a los animales, e invitamos al Ayuntamiento de Cádiz a explorarlas porque no tiene ningún sentido volver al pasado en esto cuando se sabe, de sobra, que tiene efectos muy negativos y dañinos”, señala Adelante Izquierda Gaditana, que recuerda que ya el anterior Equipo de Gobierno eliminó los fuegos artificiales de las celebraciones municipales en una medida inclusiva, empática y que buscaba el disfrute de toda la población, no sólo de una parte.

En este punto, expone que expertos científicos han recomendado que se evite la utilización de los fuegos artificiales que tienen tres derivas perjudiciales principales: tienen consecuencias graves para personas con trastorno del espectro autista, para los animales y para el propio medio ambiente. De hecho, es tal el grado de agitación que pueden alcanzar los animales al escuchar los fuegos artificiales que en ocasiones puede derivar en la muerte.

“No tiene sentido recuperar los fuegos artificiales y por eso pedimos al Equipo de Gobierno que los suprima, que no vuelva a recurrir a ellos y que no vuelvan a ser lanzados desde Cádiz”, apunta para finalizar Adelante Izquierda Gaditana.