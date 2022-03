El Instituto Pushkin de Cádiz suspende su agenda cultural hasta el fin de la guerra en Ucrania

Bajo un cartel de 'No la guerra' sobre palomas blancas, el Instituto Pushkin de la Universidad de Cádiz anuncia en su página web que suspende temporalmente toda su programación cultural hasta que no termine la guerra en Ucrania. La institución tenía prevista una amplia agenda de actos en torno a la celebración de su quinto aniversario precisamente ayer lunes 7 de marzo. No obstante, continuarán con los cursos de ruso.

“Cada actividad cultural que organizamos es para nosotros una fiesta con nuestros alumnos y usuarios. Mientras dure la guerra, consideramos que no hay motivo alguno de fiesta, por lo que suspendemos todas nuestras actividades culturales hasta que se alcance la paz en Ucrania”, informa el Instituto Pushkin de la UCA en su página web.

“A pesar de haber suspendido todas nuestras actividades hasta la consecución de la paz en Ucrania, mantenemos los cursos de ruso para no perjudicar a los muchos alumnos que estudian esta lengua universal con nosotros”, aclaran desde la institución. Este periódico ha intentado recabar más información de la institución, desde la cual aseguran no estar autorizados a hacer más declaraciones que las publicadas en su página web

El Instituto Pushkin –equivalente ruso al español Instituto Cervantes en el mundo– y su red internacional de socios otorgaron en enero de este años recientemente el Premio al Reconocimiento Profesional al responsable de esta institución de la UCA, Andrés Santana. Se trata del mayor galardón que entrega anualmente este instituto dependiente del Gobierno ruso en el ámbito mundial, como reconocimiento a las personas e iniciativas más destacadas en la esfera del estudio y difusión de la lengua y la cultura rusas. En 2021 se premiaron a once profesionales y dos instituciones en todo el mundo.

De esta forma, el Instituto Pushkin de la UCA es reconocido por Moscú como centro a la cabeza en el mundo, merced a sus más de 200 actividades anuales para más de 3.000 usuarios en todo el mundo, y una de las redes sociales más populares de entre todos los centros rusos de España y Latinoamérica. Este galardón se une a la Medalla Pushkin concedida en 2019 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, entregada personalmente por el embajador de ese país en España.

Cada año vienen a Cádiz desde 2008 en torno a un centenar de estudiantes rusos y del espacio postsoviético. Además, la UCA tiene la mayor red de lectores de español en todo ese área geográfica, más incluso que el propio Ministerio de Exteriores. Este año son catorce.