Ignacio Ortiz: “San Rafael es un hospital que siempre ha estado infrautilizado”

–Como médico y como gaditano, ¿qué cree que va a significar para Cádiz la firma del concierto sanitario de la Junta de Andalucía con el Grupo Pascual?

-El Puerta del Mar está saturado en sus servicios, sobre todo los de primera línea. Creo que nuestro hospital va a aligerar esos tiempos de espera al disminuir la población a la que tiene que atender. El entorno se verá también muy beneficiado por el movimiento de enfermos y familiares que se generarán en torno al hospital.

-¿Es un concierto distinto?

-Totalmente nuevo. Los últimos conciertos han sido siempre conciertos de listas de espera, es decir que el SAS nos mandaba a pacientes que ya estaban diagnosticados para una intervención quirúrgica o bien a nivel de Medicina Interna, por un ingreso del tipo que fuera que, por las razones que fuera, era derivable. Eso hacía que el trabajo fuera distinto. Nuestros médicos confirmaban los diagnósticos y se solicitaban las pruebas que hubiera que añadir para poder llegar a un diagnóstico cierto. Nuestro trabajo era primordialmente lista de espera y hospitalización de Medicina Interna. No teníamos las Urgencias abiertas que evidentemente “generan” un tipo de pacientes distinto.

-¿Cualquier ciudadano puede entrar por las puertas de Urgencias de San Rafael?

-Siempre, con concierto o sin él, cualquier urgencia que acudiera a nuestro hospital era atendida. Nunca rechazamos a una persona que necesite asistencia médica urgente. Ya, luego, si pertenecía a una compañía que tuviera en vigor un acuerdo con nosotros se le seguía atendiendo y si no, se derivaba al centro que le correspondiera y si era de la Seguridad Social se derivaba al Puerta del Mar. Esto cambia radicalmente ahora. Seguimos teniendo acuerdos con unas compañías concretas. Respecto al asegurado del SAS, cualquier ciudadano podrá ser atendido en su globalidad con todo el tratamiento que sea necesario, sin olvidar que nuestra zona de influencia real es el casco antiguo de la ciudad.

"Nosotros, ahora mismo, seguimos manteniendo la filosofía de un paciente por habitación”

-¿Podemos asegurar que hay un único San Rafael, ya provenga el usuario de una compañía privada o de la Seguridad Social?

-Una vez que el paciente entra por las puertas de nuestro hospital es ya eso, “el paciente”. Los únicos que saben su afiliación es el personal administrativo que lo recibe. El médico, cuando lo valora, no sabe si pertenece a un grupo u otro. El trato del médico es el mismo. Es más, nosotros ahora mismo seguimos manteniendo la misma política de “un paciente por habitación”. Solo la propia necesidad de camas nos haría cambiar ese método de actuación.

-¿Entonces aquí no hay habitaciones compartidas?

-Lo hemos mantenido incluso antes del concierto con los pacientes que eran atendidos de manera gratuita aunque procedieran de la sanidad pública por decisión de la Dirección de este hospital. Los enfermos de la Seguridad Social que a día de hoy tenemos ingresados están solos en sus habitaciones. Si hay una demanda importante de camas o tuviéramos que ocupar dos camas por habitación se hará obviamente.

Creo que la Junta se ha dado cuenta de que este hospital cuenta con unos recursos importantísimos”

- Por lo tanto, ¿los usuarios de San Rafael estarán incluso mejor tratados que los hospitalizados en el Puerta del Mar que tendrán que seguir compartiendo habitación?

-Mejor tratados no sé. Van a tener, de momento, esa ventaja de estar solos en una habitación, pero insisto que esto dependerá de la demanda de camas y, mientras sea posible, se mantendrá porque es filosofía de nuestro centro. Tenemos la gran ventana de que nuestras habitaciones son muy amplias, y, algunas incluso han llegado a tener en sus tiempos hasta tres camas, con lo que, a pesar de que haya que alojar dos pacientes en una habitación, se les respeta tanto su comodidad como la intimidad.

-¿Este nuevo modelo de concierto refleja tanto una mayor apuesta por parte de la Junta como por parte del Grupo Pascual?

-Claro. Creo que la Junta de Andalucía se ha dado cuenta de que este hospital cuenta con unos recursos importantísimos, unos recursos que necesita nuestra sanidad y que ahora serán puestos a disposición de los ciudadanos. Cabe recordar que nuestro hospital ha sido el único que durante la pandemia ha tenido pacientes Covid ingresados además de los hospitales de la Seguridad Social. Ningún otro hospital privado ha podido tener una planta y una UCI de aislamiento para pacientes Covid, manteniendo la UCI normal del hospital. Por número de camas, por metros cuadrados, por recursos, éste es un hospital que siempre ha estado infrautilizado por parte de los conciertos del SAS. Creo que esto nos pone en nuestro lugar. Tenemos una plantilla de profesionales absolutamente competente y capaz de tratar cualquier patología dentro de nuestra cartera de servicio y unos medios que nada tienen que envidiar a otros hospitales de nuestra red andaluza.

Antes teníamos la quinta planta, donde había pacientes que se llevaban ingresados meses, incluso años”

-¿Se nota ya una respuesta positiva por parte de los gaditanos?

-A pesar de que estamos pendientes de la implementación del sistema Diraya, el boca a boca está funcionando muy bien y estamos viendo ya un aumento del numero de ciudadanos que acuden a las Urgencias de San Rafael. A las consultas no llegarán hasta que los centros de salud de la Merced, el Olivillo o el Mentidero estén habilitados para derivar ya pacientes a nuestras consultas de especialistas y esto será lo antes posible. En ese momento los tiempos de demora se irán acortando porque en algunas especialidades estas listas de espera están sobredimensionadas.

-Tampoco sois novatos gracias a las experiencias de Sanlúcar, El Puerto y Villamartín...

-Claro. La ventaja es que muchos de nuestros profesionales han estado en esos hospitales de Pascual que siguen mantenido concierto y ya conocen la sistemática y eso nos sirve también de hoja de ruta a seguir.

-¿Cuánto tiempo lleva como director médico en San Rafael?

-Ocho meses.

-Por lo tanto esto le coge...

-Absolutamente novedoso para mí.

No puedes estar machacando al paciente, y cuando ya te dice que no puede más, se te cae el mundo encima”

-¿El puesto le permite compatibilizar la labor de gestión con la asistencial?

-Yo era cirujano hace ya muchos años y lo que me gusta de la Medicina es el trato con el paciente y especialmente el quirófano. Intento compatibilizarlo aunque es muy difícil. Sobre todo estos primeros meses en los que aún andamos tomándole el pulso al hospital. Hemos podido planificar y planear el desembarco del concierto y estoy convencido de que, durante los primeros meses, será casi plena la dedicación a la Dirección médica. Cuando ya todo empiece a rodar y se inicie la rutina diaria volveré a desempeñar, en la medida de lo posible, mi función como cirujano y como médico, que es, al fin y al cabo, lo que soy. A pesar de todo, creo que era importante, y ahí es donde creo que se ha basado la decisión de la Gerencia del centro, que una persona que conociera bien el hospital y a los compañeros que están aquí pudiera implementar un cambio tan radical como el que estamos viviendo.

-¿Su antecesor fue...?

-El doctor Javier Pérez Jiménez que, aparte de ser una persona excepcional, es un magnífico médico. Sabe de todo pero luego es un endoescopista de los más habilidosos que yo conozco por no decir el que más, con una actividad diaria impresionante y que, por su edad y por circunstancias personales, ha decidido dar un paso a un lado, que no atrás porque sigue estando en primer línea con sus pacientes. Ahora se nos abre una nueva fase de futuro, durante al menos cinco años, donde hay que plantear soluciones y la Gerencia ha decidido aceptar su propuesta y su apuesta por mi persona.

-¿Para usted es verdaderamente un reto o una patata caliente?

-Siempre lo he visto como un reto profesional. Confieso que, además, juego con una ventaja y es que los compañeros que ya estaban, la vieja guardia de este hospital, me han apoyado al cien por cien desde el primer minuto y cerraron filas y tratamos de tomar siempre decisiones muy consensuadas y dialogadas. De manera que cuando uno se siente implicado siempre da lo mejor de sí mismo.

-¿El concierto ha cogido al hospital preparado?

-La Gerencia del hospital se ha llevado muchos meses negociando el concierto. A la vez, nos íbamos preparando con la incorporación de nuevos profesionales. Se demostró una acertada visión a largo plazo, y se empezó en un momento en el que la rama sanitaria tiene una carencia importante de profesionales a todos los niveles, médicos, enfermeros... De hecho, le podría decir que hay muchos compañeros que están contratados incluso desde el verano pasado a pesar de que el hospital se ha mantenido aún con una actividad muy baja, y eso ha sido gracias a esa visión a largo plazo que demostró siempre la Gerencia. Ahora mismo, este hospital cuenta con más de trescientos trabajadores, a los que se suman los servicios centrales de la empresa que también se encuentran ubicados en este edificio. Es una plantilla importante y sigue ampliándose porque estamos convencidos de que harán falta nuevos profesionales a lo largo de las próximas semanas.

-¿Esta apuesta de José Manuel Pascual demuestra también de que el corazón del grupo sigue estando en San Rafael?

-Esa es también la percepción que yo tengo, pero yo llevo 32 años trabajando en esta empresa, de los que veintitantos largos he estado trabajando en este hospital y ya lo considero mi casa. Sí es cierto que la figura de José Manuel Pascual siempre ha estado aquí y creo que eso demuestra que San Rafael sigue siendo el buque insignia de la empresa. Ha estado un tiempo fondeada, pero en poco tiempo se está poniendo en marcha a velocidad de crucero. De ahí nuestra cartera de servicios que incluirá análisis clinicos, Anatomía Patológica, servicio de Anestesia, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía general y digestiva, Cirutía ortopédica y traumatológica, Cuidados Intensivos, Farmacia hospitalaria, Hematología, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna, Microbiología, Neumología, Pediatría, Ginecología, Oftalmología, Otorrino, Rayos, Urología y Servicio de Urgencias.

-¿Qué le queda en la memoria de todo lo pasado durante el Covid?

-En mi especialidad de digestivos, nosotros nos encontramos de la noche a la mañana sin poder operar nada y sólo se operaban urgencias independientemente de que el paciente fuera Covid o no. Yo invitaría a muchos a meterse en un quirófano con un EPI y con una escafandra, con las luces de quirófano, el doble guante... Fueron momentos muy difíciles. Tuvimos que dar un paso atrás en nuestra actividad diaria, pero viendo la sobrecarga que padecían otras especialidades como Medicina Interna nos pusimos a su entera disposición. Y recuerdo como, comandados por el doctor Pérez Jiménez, que entonces era el director médico, nos fuimos distribuyendo apoyando a diferentes compañeros haciendo como pasantes antiguos y les íbamos ayudando en el día a día. Fue una experiencia diferente que se vivió, sobre todo al principio como mucho temor y mucha desinformación. Tuvimos una tercera ola y un gran número de fallecimientos y la muerte de un paciente siempre es dura para todos los profesionales.

-¿Cómo sigue llevando la muerte de un paciente?

-Me sigue afectando mucho.

-¿Y se sigue llevando ese fallecimiento a casa?

-A ver. También le digo que hay pacientes y pacientes. Cuando tú ves un paciente para el que su fallecimiento es su descanso, lo agradeces incluso. Porque uno vive y convive con el sufrimiento del paciente y cuando éste no tiene opciones, porque tú sabes que la enfermedad no te las da, cuando fallece deja de sufrir ese tormento. Siempre lo intentamos hasta el último momento aunque yo soy muy enemigo del ensañamiento terapéutico. Tú no puedes estar machacando a un paciente, y que ya te llegue a decir: “Ya no quiero más. Ya no puedo más”. Cuando un paciente te dice eso, se te cae el mundo encima.

-¿Algún paciente le ha llegado a decir eso?

-Sí. Más de uno. E incluso alguno te lo plantea a ti para que seas tú el que lo hable con la familia. Ellos, de alguna forma, tampoco se atreven. Y eso es muy duro. Eso sí, cuando fallece un paciente que tú crees que no era aún su momento, es también muy duro porque te pones a darle cien mil vueltas a la cabeza.

-¿Lo asume como un fracaso?

-Algunas veces sí. Un médico siempre tener en mente qué es lo mejor para el paciente y, a partir de ahí, decide todo lo demás. A veces lo mejor para el paciente no es lo que tú quieres sino lo que el paciente desea.

-¿Y se escucha lo suficiente al paciente?

-Es que si no escuchas al paciente es no estás haciendo bien tu trabajo. Yo recuerdo. en mis primeros años en este hospital. a don Salvador Pascual, que cogía una silla y se sentaba a la cabecera del paciente y lo primero que hacía era hablar con él. He tenido la fortuna de conocer a profesionales como don Salvador Pascual para quien hablar con el paciente era una norma.

-San Rafael arrastra una imagen de hospital al que iban a parar los pacientes ya mayores. ¿Se ha roto ya con esa imagen?

-Esa imagen ha quedado ya atrás de forma absoluta. San Rafael antes tenía una serie de conciertos con la Seguridad Social que englobaba a los pacientes no quirúrgicos, que ingresaban desde otros hospitales y eran pacientes muy añosos que ingresaban con patologías muy serias y muchos de ellos terminales. En aquellos tiempos le puedo decir que ha habido pacientes que no han llegado ni a bajarse de la ambulancia.

-¿No era entonces una leyenda urbana?

-Sucedía porque había muchos pacientes que venían en estado terminal o pacientes que llegaban muy mayores y con mucha problemática social. En aquellos años teníamos una planta, la quinta, que era la planta de crónicos donde había pacientes que se llevaban allí meses o incluso años. La mayoría de ellos sólo salían de aquí cuando fallecían porque no tenían otro sitio donde acudir. Eso, unido a que los pacientes agudos que nos derivaban eran ya pacientes con muchas patologías donde intentar hacer una labor terapéutica con un beneficios para los ellos era difícil en aquellos tiempos. Por eso se asociaba el hospital con pacientes con mucha edad.

-¿Y ya se pasó pagina?

-Ya en el anterior concierto se eliminó el concepto de pacientes crónicos. No somos un hospital de crónicos. Ahora mismo somos un hospital comarcal y atendemos a nuestra población a todos los niveles. Si el paciente ha tenido un infarto se le trata, o si se le ha fracturado la cadera se le interviene o si se le diagnostica una colelitiasis pues se le opera de la vesícula. Somos el hospital de referencia para esos 37.500 ciudadanos que viven en el casco histórico de la ciudad.

-¿Cómo ha vivido todos estos años viendo esos pasillos vacíos”?

-Con tristeza.

-¿Volveremos a ver ese San Rafael lleno hasta la quinta planta?

-No sé. Es cierto que este hospital cuenta con más de 309 camas de hospitalización y no creo que las ocupemos todas. Eso sí, en cuestión de semanas esperamos estar al cien por cien de actividad porque los servicios centrales de Radiología, laboratorio, TAC, resonancia, endoscopia, las consultas externas... eso va a dar mucho trabajo. Y las patologías quirúrgicas van a a demandar muchos ingresos de los de corta estancia. Las patologías médicas a nivel de Medicina Interna tendrán unos ingresos más prolongados.

-¿Cómo ha recibido el concierto por parte del personal?

-Como mucha alegría y satisfacción. El personal que teníamos era ya muy reducido y ya vamos por trescientos trabajadores y creciendo, cuando nos hemos mantenido con menos de la mitad.

-Y, claro, se ha multiplicado en todos los sectores, la cocina. No es lo mismo poner 40 platos que 120.

-Aunque nuestras cocinas están centralizadas y el personal de cocina entrevista al paciente, le da una relación de posibles platos que puede elegir.

-¿Me está diciendo que en San Rafael se come a menú?

-Los pacientes, si tienen una dieta normal, reciben un menú de cuatro o cinco primeros platos, cuatro o cinco segundos y eligen. El personal de cocina se pasa por cada habitación el día antes para saber qué querrán comer. No será lo mismo hacer eso con 50 pacientes que con 300. Eso necesita tiempo y personal.

-¿Ha pasado la expresión cierre de San Rafael por sus cabezas?

-Aquí se vivió un momento difícil cuando se confirmó el cese de actividad del hospital Blanca Paloma de Huelva y del hospital Doctor Pascual de Málaga. Pero el cierre de la baraja y el traslado de muchos de sus profesionales fue un problema. Se pensó que este hospital podría correr la misma suerte. Pero sí es cierto que este hospital siempre ha tenido una medicina de seguros privados y también de medicina privada a nivel de cirugía estética importante que le ha permitido capear ese temporal y me imagino que, con el apoyo de la Dirección de la empresa, que ha visto que era necesario mantener este hospital abierto.

-¿Tienen también mucho que agradecer a esas compañías que siguieron apostando por San Rafael?

-Sin duda. Especialmente a Adeslas, que ha apostado por esta empresa al cien por cien y que va a aumentando todos los servicios que tenemos con ellos . Eso ha permitido mantener tanta cirugía y tantas especialidades en pie y los quirófanos y las ucis funcionando, a pesar de la falta de un concierto con la Junta.