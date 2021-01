Cádiz 2000 prepara un plan director para la Casa de Iberoamérica, el Baluarte de San Roque y el Torreón de las Puertas de Tierra

La Casa de Iberoamérica fue incorporada a la ciudad sin un objetivo suficientemente claro, al menos en lo que a la práctica se refiere. Y un edificio con posibilidades ha alcanzado en la actualidad el casi lleno de sus dependencias, lo que no deja de dificultar el uso cultural y ciudadano que tuvo en su origen o que ahora pretende darle Adelante Cádiz. Por eso, el concejal de Patrimonio que además es presidente de Cádiz 2000, Paco Cano, anuncia que va a redactar un plan director de usos que no sólo afectará a la Casa de Iberoamérica, sino a los otros dos espacios que en la actualidad gestiona esta sociedad que está siendo reflotada después de acordarse en su día su disolución, el Baluarte de San Roque y el Torreón de las Puertas de Tierra.

La Casa de Iberoamérica

Paco Cano tiene claro que Cádiz debe recuperar el centro de la relación de Europa con Iberoamérica, porque “representa a la perfección el intercambio de todo tipo entre las dos culturas”. Y por eso, quiere apostar porque la ciudad adquiera el protagonismo que merece en medio de tantas instituciones como velan por esa personalidad iberoamericana (como la Segib, la EOI, la UCCI y tantas otras); todo ello con el objetivo de desarrollar “proyectos que impliquen a la ciudadanía y no solo que verse sobre arte o cultura, sino también sobre ciencia, sobre educación o sobre ciudadanía”.

Todo esto se quiere potenciar con la antigua Cárcel Real como sede. Y eso choca con los usos actualmente dados a las distintas dependencias de este histórico edificio. De ahí el plan director que se va a redactar, y que entre otras acciones planteará liberar espacio actualmente ocupado por las colecciones de Llopis y de Zitman. Sobre la primera de ellas, se avanza en un nuevo acuerdo para darle una nueva proyección a esas obras, de manera que tengan un hilo conductor y una contextualización que actualmente no se encuentra en la Casa de Iberoamérica al mismo tiempo que hacerlas llegar al público de Cádiz y de otras muchas regiones; y respecto a Zitman, se está a la espera de poder revisar el acuerdo por el que las obras se exponen en la ciudad sin que el Ayuntamiento sea propietario ni siquiera cesionario de las piezas, que incluso están a la venta.

Por contra, la colección de Juan Luis Vassallo ganará una tercera sala, para poder presentar la obra de manera más nítida y con un mejor recorrido que el que tiene actualmente en la planta baja del edificio.

El Torreón de Puertas de Tierra

El torreón de Puertas de Tierra, por su parte, también va a sufrir un notable cambio con el nuevo plan director. De entrada, de ahí saldrá el proyecto de Andalucía Open Future que de manera tan rotunda se anunció hace años y que no ha llegado a materializarse hasta el momento. El Ayuntamiento entiende que el emplazamiento inicialmente previsto, en el interior del torreón, no es procedente, y anuncia que le buscará nuevo espacio a esa iniciativa acordada con la Junta de Andalucía (que sí tiene en marcha en otras ciudades estos equipamientos de apoyo institucional y empresarial a nuevos proyectos tecnológicos). En cambio, proyecta para el torreón un espacio que sirva de relato de la ciudad fortificada, que rematará con una proyección de realidad inmersiva en la zona alta del torreón. Este proyecto ha sido presentado a los fondos europeos Next Generation, con una dotación presupuestada de más de once millones de euros que incluye la rehabilitación de la propiedad municipal de las murallas de la ciudad.

El Baluarte de San Roque

Para el Baluarte de San Roque, por su parte, Cádiz 2000 plantea un espacio que sirva de encuentro con el Magreb, cumpliendo así –asevera Cano– el mandato europeo de que esos espacios deben guardar relación con el norte de África.