Javier Bello arremete contra Vox en el Pleno y acusa de homófobo a su portavoz en El Puerto

La crispación ha vuelto al salón de Plenos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, si es que alguna vez llegó a marcharse, donde sigue habiendo concejales que tensan la cuerda desde el primer momento, aplicando quizá la teoría de que la mejor defensa es un ataque. En esta ocasión, el detonante del mal ambiente fue la intervención en los primeros puntos del Pleno de este viernes del portavoz del equipo de Gobierno del Partido Popular de El Puerto, Javier Bello, a la sazón concejal de Economía y Hacienda, y el trasfondo político la falta de Presupuesto Municipal, que obliga a llevar a las sesiones plenarias de manera continua modificaciones de crédito y otras operaciones en las que se basa la gestión económica local.

La situación parece agravarse desde que la portavocía del gobierno local recae en el concejal de Economía y Hacienda, que parece no aceptar las críticas que desde la oposición se lanzan por lo que consideran "incapacidad y falta de gestión" en este capítulo, lo que está llevando a convertir el salón de plenos en un auténtico reñidero, al menos en todos aquellos puntos donde asoman cuestiones económicas.

En el pleno ordinario de este viernes, el mal ambiente se generó prácticamente desde el principio, cuando al presentar un punto de modificación de créditos al presupuesto de 2022, Vox afirmó que votaría en contra. El punto recogía, entre otras, una partida para arreglar el Hospital de San Juan de Dios, sede de la hermandad de Los Afligidos y otra para adecentar la Plaza de Toros. El portavoz y concejal de Economía y Hacienda del PP, atacó a Vox por negarse a aprobar estas partidas económicas y les acusó de no apoyar los toros ni la Semana Santa, tildándoles de "radicales" y de "radicalismo contra un partido constitucionalista" (en alusión al PP). "Le dicen no a El Puerto y a las necesidades que tiene desde hace décadas", sentenció Javier Bello en tono de reproche. A la vez, ante las criticas de Vox por no tener aún Presupuestos Municipales, Bello se defendió afirmando que tampoco el gobierno Central los ha aprobado todavía.

El portavoz de Vox, Fito Carreto, replicó por su parte que "somos realistas y serios, no radicales", y expresó sus dudas respecto a la posibilidad de que las obras recogidas en la modificación de créditos se lleven a cabo. Ante estas palabras, al entender que se alineaba con la oposición de izquierdas, Bello volvió a desprestigiar la política de Vox, diciendo que "sólo buscan la confrontación con el gobierno local y son capaces de ponerse de acuerdo con la bancada de enfrente", con los "comunistas", acusándoles directamente de "odiar a los concejales del PP y al alcalde Germán Beardo". Después, acusó a Fito Carreto de "palabrería" frente a "realidades" como las obras del Paseo Fluvial o el Pasillo Amable.

Las descalificaciones contra Vox fueron en aumento y en el siguiente punto, también económico, en el que se debatía el pago de 380.000 euros a las empresas Mayse y Eulen, que prestan servicio en limpieza de colegios e instalaciones municipales y mantenimiento de pistas deportivas, pidió en tono abrupto e irónico a dicha formación, que "sean buenas personas o meapilas", y apoyasen la moción.

Ante el tono del portavoz del gobierno, el concejal de Unión Portuense, Javier Botella, le acusó de "enfangar el Pleno antes incluso de que hable ninguno de los concejales", llamando la atención sobre los reparos suspensivos que Intervención había puesto a las modificaciones de créditos, que podrían derivar en responsabilidades patrimoniales sobre quienes las aprueben, mientras Bello le reprochaba haber pertenecido al grupo Levantemos, desaparecido hace años.

El PSOE, por medio de Ángel González, denunció "la incapacidad y falta de gestión del equipo de gobierno local para presentar las cuentas municipales, pese a contar con 14 concejales y 15 cargos de confianza".

Por su parte, Vox volvió a insistir por medio del concejal José Antonio Gomila, en que "una gran ciudad se merece unos grandes presupuestos, y esto es parchear, parchear y parchear. Tiene que haber una programación financiera", exigió. Ya en su segunda intervención, Fito Carreto reprochó al portavoz del PP la identificación de Vox con el resto de los partidos de oposición, criticando a Javier Bello por haberles "llamado de todo: chavistas, comunistas, radicales...", enumerando los frecuentes descalificativos que usa en sus intervenciones contra los concejales que discrepan, y comparando a Germán Beardo, el alcalde, con un "caudillo". Carreto concluyó diciendo al portavoz popular, "le aconsejo que hable con más educación".

Fue después de esta intervención, con el Pleno ya muy tensionado, cuando Javier Bello echó en cara a la oposición que la política del PP en El Puerto estaba respaldada por 18.091 votos, dirigiéndose a Fito Carreto y acusándolo de realizar manifestaciones homófobas: "No le voy a permitir lo de la acera de enfrente. Usted es el heredero del Caudillo. Usted me ha insultado. Muy orgulloso de ser de la acera de enfrente. Yo seré de la acera que me dé la real gana", sentenció, elevando la voz.

Ante esta aseveración, Fito Carreto manifestó en tono tranquilo "no sé si he dicho acera de enfrente o bancada de enfrente", afirmando que el portavoz del PP había imaginado una intención homófoba en su réplica y acusándolo de atacarle "de la manera más ruín. Le pido que pida disculpas, porque esto es una barbaridad", exigió Carreto.