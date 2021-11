Huelga del metal: Los manifestantes recorren el centro de Cádiz: "Somos obreros, no delincuentes"

Una señora se asoma a su balcón de la calle Compañía con su bata. "Estamos con vosotros", grita y aplaude. Salen por algunas ventanas también de las casas de la calle Pelota, o saludan por Hospital de Mujeres, la cuesta de Fernández Shaw o San Francisco a los manifestantes del sector del metal, que este jueves, por sorpresa, decidieron recorrer el centro de Cádiz sin rumbo definido pero con un grito repetido: "Somos obreros, no delincuentes".

El numeroso grupo caminó prácticamente por toda la ciudad -desde Navantia Cádiz, pasando por la Confederación de Empresarios en Loreto, la avenida principal, las Cuestas de la Calesas,...-, creando el consiguiente caos de tráfico a lo largo de toda la mañana pero también encontrando el apoyo de muchos vecinos. Llegaba al centro con ganas de seguir, poco después de recibir los ánimos del propio alcalde de Cádiz.

"El pueblo unido jamás será vencido", respondían a los que les alentaban, bajo la atenta mirada de los policías locales que intentaron seguir como pudieron sus pasos, y los agentes de Unidad de Intervención Policial (UIP), preparados en plazas como la de San Juan de Dios, Catedral y San Antonio y que aguantaron sin inmutarse los gritos de "chirigota, chirigota". "Vamos para la sede del PSOE", animaban, no sin antes hacer casi un 'tour' turístico por las principales calles gaditanas.

"Ya en el anterior convenio perdimos el plus del tóxico y las cosas que nos quiten no se van recuperar", explicaba un participante. "La luz y el gasoil están dando unos subidones impresionantes. Son cosas esenciales y la patronal no quiere saber nada del IPC", criticaba. Otro hablaba también de la creación una nueva categoría por debajo de la de especialista "y que puede ser una trampa para los nuevos pero también para los que entran y salen de astilleros". Contaban el "aumento de la jornada laboral", la posible eliminación de una paga del año... La protestas por el convenio los ha unido: "Hace años que no había esta unión para una huelga", reflexionaban.

En las escaleras de la Catedral, en una parada para tomarse un respiro, siguieron las arengas. "Cuando la clase trabajadora nos ponemos en marcha no hay quien nos pare y no nos vamos a callar", pronunciaba un representante megáfono en mano. "Los problemas de una fábrica no se pueden quedar allí, tenemos que hacer partícipe a toda la ciudadanía", añadía, y "aquí los únicos violentos son los que visten de Armani, la patronal". "Violencia es no llegar a fin de mes", repetían en un mensaje en el que han insistido durante toda esta manifestación improvisada. La marcha ha sido cubierta por numerosos medios de comunicación, de Cádiz y nacionales, que en varios momentos han sido increpados por algunos de los manifestantes.

En San Antonio, tras recibir el apoyo del sindicato de estudiantes, y sentados justo delante de la Policía Nacional y los vehículos policiales, el grupo ha votado volver "a casa", a astilleros, cortando por unos minutos la avenida del Puerto. Justo ahí se han producido los momentos de más tensión. Cuando ya iban a encarar la carretera industrial, uno de ellos ha empezado a gritar que estaban deteniendo a un compañero y se han dado la vuelta, obligando a retroceder a los camiones de la Policía Nacional, que ha seguido en formación a los manifestantes. Poco después, finalmente, la protesta se ha disuelto para seguir mañana viernes con la lucha si se continúa sin acuerdo.