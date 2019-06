González defiende su "reparto racional de responsabilidades"

"No es cuestión de pérdida de importancia, sino de optimización de recursos y perfiles". El alcalde de Cádiz, José María González, ha defendido esta mañana el reparto de responsabilidades de su nuevo equipo de gobierno, que ayer mantuvo su primera sesión constitutiva, y ha negado que algunos concejales hayan perdido peso político con el reparto de las nuevas competencias y de las delegaciones. Para González, pasar de diez a trece concejales ha permitido un "lógico" y "racional" reparto de responsabilidades.

El alcalde ha ejemplificado el nuevo diseño de su equipo en el concejal David Navarro: "Concentraba enormemente un grueso de delegaciones muy pesadas, que fue una decisión que se tomó hace cuatro años pero que hoy, gracias a que el equipo es más diverso y son otros perfiles los que lo componen, me es posible repartir de manera que no nos dejemos la vida en llevar siete u ocho delegaciones, más cinco presidencias y otros tantos consejos de administración... Era necesario dejar de hacer descansar tantísimo peso en una sola persona. Era posible, afortunadamente, repartir. Con lo cual no es pérdida de importancia, sino optimización de recursos y de perfiles".

El regidor gaditano también ha aclarado que la creación de tres grandes áreas municipales, con tres ediles a cargo de cada una de ellas, no supone que éstos estén jerárquicamente por encima de los de los concejales delegados: "No, ni siquiera las tenencias de Alcaldía significan una jerarquía superior al grueso de los concejales. La portavocía, la dirección de las áreas, obedece a tareas de coordinación de equipos, más allá de establecer diferencias y jerarquías entre los concejales".

Ha agradecido el alcalde el trabajo realizado por los miembros de su anterior equipo, en especial los que ya no están en el nuevo gobierno municipal, y se ha mostrado confiado en el trabajo a realizar de este preciso momento: "Hay muchísimas expectativas depositadas en el potencial de los concejales y concejalas del equipo de gobierno".