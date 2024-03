Federico Linares 'cuela' a 'La oveja negra' de Martínez Ares en el Princesa de Girona CongresFest

"Amanece un nuevo día en la ciudad invisible...", recita orgulloso el abogado y mentor de algunos de los programas para jóvenes de la Fundación Princesa de Girona, el gaditano Federico Linares, durante su intervención en la jornada central de la parada en Cádiz del Tour del Talento que impulsa esta entidad privada.

Y es que la presentación de la comparsa de Antonio Martínez Ares 'La oveja negra' sirve al patrono de la Fundación Princesa de Girona, que tampoco se corta en canturrear ese remate final de "por fuera mis penas son de colores" del primer premio de comparsa de este año, para presentar el programa Generación Arte de la Fundación Princesa de Girona y para presentar a "la voz del pueblo de Cádiz" al auditorio del Palacio de Congresos de Cádiz, a reventar de jóvenes y autoridades, en el CongresFest, que se ha celebrado este miércoles con el rey Felipe VI como presidente del acto en nombre de la princesa Leonor.

"Antonio Martínez Ares es un referente para el pueblo de Cádiz. Antonio canta la alegría y la tristeza. Antonio es luz y es oscuridad; él es lucha y es esperanza. Antonio es la voz del pueblo de Cádiz", ha elogiado el presidente de EY para ejemplificar con la obra del carnavalero que "eso es la música".

"La música que nos evoca emociones, la música que nos dice cosas que no tienen nombre, como soy gaditano, por fuera mis penas son de colores, ¡qué bonito! La música que tiene el poder de transformar el mundo, tu mundo... De esto va precisamente el programa Generación Arte de la Fundación Princesa de Girona", ha introducido Linares que ha explicado las bondades de esta iniciativa para dar paso, no a la comparsa gaditana, no, pero sí a la artista Nía Zalén, una de las 17 artistas jóvenes que están en el programa Generación Arte, y a la que Linares ha acompañado al cajón flamenco, quizás (quién sabe), si como cariñoso guiño a la última visita del Rey de España a Cádiz.