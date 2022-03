Los Economistas impulsan un acuerdo común para potenciar el turismo cultural en Cádiz

Algo se mueve en la ciudad. O, por lo menos, algo debería de moverse en la ciudad. Es lo que pretende el Colegio de Economistas de Cadiz, que ha asumido que uno de sus objetivos debe ser el de ofrecer a la sociedad datos con los que moverse, e ideas con las que progresar.

Lo primero se ha visibilizado ya a través de un ambicioso diagnóstico elaborado en 2021, en plena pandemia, sobre la realidad económica de Cádiz y su provincia; a la vez, junto a la Diputación se ha impulsado la elaboración de un panel con indicadores económicos y sociales, con más de 200 referencias, que ayuda a tener una visión clara de nuestra realidad y los pasos que hay que dar para salvar los déficit existentes. Un nuevo paso será confeccionar incluso indicadores individuales.

Con estos dos pilares ya bien asentados, el Colegio gaditano se pone como tarea un plan aún más ambicioso: plantear a la sociedad gaditana un acuerdo global relacionado con un desarrollo del turismo más armónico, con una clara apuesta por el turismo cultural y patrimonial.

Javier Cabeza de Vaca, presidente del Colegio de Economistas de Cádiz, destaca la relevancia que el turismo tiene en el PIB provincial, con un impacto directo del 17% e indirecto del 33%, y por la "oportunidad del momento pues la Diputación y algunos municipios, como el de la capital, está trabajando en planes estratégicos sobre este sector".

"Está claro que Cádiz está de moda, y que existen inversores externos interesados por la ciudad y su provincia. Ya tenemos una excelente materia prima: playas, parques naturales y un patrimonio de gran valor", pero queda por definir un modelo más efectivo y más amplio.

Aquí menciona el trabajo del Patronato Provincial, en colaboración con la UCA, que ya ha puesto sobre la mesa los déficit de nuestra oferta. "Falta una agenda única de eventos, falta una puesta en valor de todo nuestro patrimonio, mientras que dependemos en exceso del turismo playero, que provoca que en noviembre y diciembre sólo logremos una ocupación turística similar al 20% respecto a la de agosto", lo que implica un turismo muy estacionalizado y, por ello, con un empleo más precario.

Con todos estos mimbres, el Colegio considera que "todos los agentes, tanto públicos como privados, relacionados con el turismo deberían acordar la adopción de una línea estratégica de carácter prioritario de fomento del turismo cultural, como forma de definir nuestro modelo de desarrollo turístico para las próximas décadas". Un turismo que, por su propia característica, tiene un carácter más sostenible, crea riqueza y permite a Cádiz identificarse con la cultura. Todo ello, se aclara, sin dejar a un lado al turismo tradicional de sol, playa, náutico y rural.

Así, se emprende ahora un proceso que resulta complicado y ambicioso de ejecutar. Un grupo de miembros del Colegio de Economistas ya ha elaborado un extenso documento en el que se analizar la situación del turismo en Cádiz, se reflexiona sobre sus virtudes, defectos y necesidades, a la vez que se plasman ejemplos externos (como Nantes, una ciudad francesa donde el turismo cultural y patrimonial está en auge y genera importantes beneficios a la comunidad).

Se incluye también una serie de propuestas y conclusiones con una visión más global. Considera este colectivo que no corresponde a esta fase ni a ellos mismos poner en el papel actuaciones de carácter más específico.

Toda esta información se va a trasladar a entidades público y privada relacionadas con este sector, a las que se les expondrá este proyecto para, en una segunda fase y siempre que exista un consenso suficiente entre las entidades convocadas presentar públicamente un manifiesto, y a partir de ahí organizar mesas de trabajo desde las que se elabore un plan estratégico a largo plazo.

La intención del Colegio es poner en marcha también un clúster "para canalizar todos los esfuerzos, que tenga una visión global y coordine todos los proyectos públicos y privados". También se encargaría de coordinar el desarrollo de las nuevas tecnologías en el sector (para lo que se podría pedir fondos de los Next Generation), la comunicación y difusión de la marca turística, el fomento de actividades culturales y la puesta en valor del patrimonio, algo que este colectivo profesional considera como esencial en su planteamiento.

La idea es presentar el proyecto el próximo mes de abril, para después dar a conocer el manifiesto y convocar a las mesas de debate.

Asume Javier Cabeza de Vaca que sacar adelante este ambicioso proyecto y que el mismo sea efectivo "no depende de nosotros. Llegaremos hasta donde podamos, intentando unir a todos estos colectivos. Pero la financiación está en su mayoría en manos de las administraciones y si no hay apoyo de ellos, no servirá de nada".

En este sentido considera vital la cohesión de la provincia y, por ello, que la clase política asuma el bien común frente al interés particular de cada ciudad. Así ve también vital contar con un plan estratégico de desarrollo que englobe a la Bahía y a Jerez, "que hasta ahora no ha funcionado porque no ha existido esta visión desde los partidos políticos, ni apoyo ni generosidad por parte de los diferentes alcaldes".

A la vez considera que la sociedad gaditana debe jugar un papel relevante en esta operación. "Tiene que manifestarse y hacer propio este debate para que los mismos políticos cambien, porque es a nosotros a quienes nos corresponde exigir dinámicas distintas en el funcionamiento del día a día".

El Colegio de Economistas tiene claro que "Cádiz y la provincia tiene aún un importante recorrido por cubrir" en su posicionamiento como referente del turismo.

Con un nombre ya en el sector de la playa, ahora hay que trabajar en el turismo cultural que atrae, por nombre, a un visitante que tiende a repetir y, sobre todo, que realizar un mayor gasto sea cual sea la fecha en la que haga su visita.