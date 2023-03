Drexler y García en el Congreso de la Lengua: Canción, primera lengua materna

Para preparar la conversación, el cancionista Jorge Drexler y el director teatral Nacho García, han charlado mucho y han investigado mucho. De hecho, todavía andan en esos trajines los creadores que esperan “tener más respuestas o más preguntas” para Arequipa 2025 “si es que dentro de tres años, con los avances en Inteligencia Artificial, sigue siendo relevante ser un ser humano”, ironiza el uruguayo ante la sonrisa cómplice del madrileño y ante un auditorio hasta la bandera –la vuelta al Colegio Carlos III daba la fila con su cabeza en La Bomba– por lo que, al menos hoy, todavía nos importa. Nos importamos.

Y es que de nosotros, de la esencia misma del ser humano, de lo que puede que hayamos conservado milenio tras milenio, venían a contarnos –y a cantarnos– los dos protagonistas de la tarde de este miércoles 29 de marzo del programa cultural del IX Congreso Internacional de la Lengua Española tras el aparentemente sencillo rótulo de Canción y verso.

Porque el brillante dúo –que logra casi un alquímico equilibrio entre erudición, diversión y emoción– no sólo habla (que también) de cómo se relacionan música y texto en una canción, del peso que pueden cobrar uno u otro en la emoción y el raciocinio del que escucha, sino que excavan en cavernas más profundas para colocar a la canción –ya definida como el todo artistotélico, más que la suma de sus partes, “la canción no es palabras con música”, acuerdan– en el origen mismo del lenguaje, como primer idioma, como parte fundamental de la primera herramienta de comunicación.

Sino, ¿cómo es posible “el encantamiento”? –no es casual que este significado se encuentre en la etimología de la palabra canción–, ¿qué o por qué “esa canción, donde conviven música y verso, es capaz de transportarnos?”, se preguntan ante ese despertar de algo “atávico”, de algo “profundo”, de algo “ancestral” que nos conecta, inmediatamente, con la canción.

“En nuestra investigación, queríamos ver si había algún fundamento para ver si música y verso tenían un origen común. Y caímos casi en un bucle antropológico para ver si el protoidioma había sido más cantado antes de que el idioma se convirtiera en bloques de palabras. Y parece que sí. Al igual que el idioma con el que una madre habla a su hijo, que el idioma con el que se le habla un niño donde se exageran las tonalidades y se expande, pues parece que hay pruebas que antes de hablar estrictamente con palabras separadas teníamos como bloques sonoros. Con lo cual, a mí me gustaría creer que cantábamos antes de que empezábamos a hablar”, se detiene Drexler que no tarda mucho más en eso, en cantar, aunque el encantamiento (también lo tiene la palabra) ya había surtido efecto con las disertaciones del músico y del director teatral.

Porque todo cabe, todo se enreda y se desenreda en la cómplice charla de García-Drexler. La riqueza en el verso y la sonoridad del teatro español del siglo de Oro (escucha, “el burger king” es el isabelino a su sombra); una noche con Sabina, viendo un concierto de Ruibal, que fue el comienzo de una canción (La milonga del moro judío); el elogio a la décima, otro de esos “hijos más hermosos” de España (de Andalucía) que América “adoptó”; el Volando voy de Kiko Veneno y hasta todas las acepciones que recoge la RAE para el término canción... De todo se habla en Canción y verso. Y, como en la propia canción, ese todo fue más que una simple sucesión de temas sobre los que reflexionar.

En la conversación de García y Drexler hay una tremenda humanidad, una conciencia plena del poder del conocimiento y del placer que se amplifica cuando es compartido. En Canción y verso hay más que canción y palabra, teorías y anécdotas, más que meros emisores y meros receptores porque en Canción y verso está escondida a plena luz nuestra esencia, lo que, al menos no hoy, todavía no ha logrado reproducir la Inteligencia Artificial. La capacidad de preguntarnos. “No se trata de hacer una música, no se trata de hacer una letra, sino por qué, para qué, qué celebramos con ello...”, deja en el aire García lo que una máquina aún no llega a responder. Canción y verso es la conversación que tiene el hombre con el hombre en un idioma que a lo mejor sólo llegaremos a entender cuando, como a los chiquillos chicos, nos lo cuenten cantando.