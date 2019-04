El Patronato Provincial de Turismo, dependiente de la Diputación de Cádiz, respondió ayer a la queja de la asociación gaditana Euskadiz por la usurpación de su marca registrada en un evento gastronómico que organiza junto al Gobierno Vasco respaldando sin fisuras el proyecto culinario de sus promotores.

Hasta aquí todo dentro de lo habitual en un país donde no hay una institución que se equivoque y mucho menos que rectifique. Lo llamativo es que el promotor de este encuentro de cocineros de alto nivel de allí Arriba y aquí Abajo que se está celebrando estos días en la provincia no sea ninguna empresa o asociación relacionada con el mundo de la gastronomía o del turismo, sino Femae Soluciones Integrales, una empresa de Basauri experta en estructuras metálicas que no tiene registrada la marca de la que sí que es propietaria la asociación que preside en Cádiz Antxon Urrestarazu.

El Patronato sostiene que la empresa está inscrita en los epígrafes de publicidad y restauración

El Patronato Provincial de Turismo aseguró ayer textualmente en un comunicado que “la empresa explica al Patronato que está registrada en los epígrafes 35 y 43 que hacen referencia a publicidad y a la restauración y que la asociación está en el 39, que se refiere a transportes y viajes”.

Pero basta comprobar en cualquier base de datos de empresas que el objeto social de Famae Soluciones SL –a menos que lo hayan ampliado o cambiado– es la “construcción, instalaciones y mantenimientos”, con un código CNAE 4332, correspondiente a Instalación de carpintería, o CNAE 4121, correspondiente a la Construcción de edificios residenciales.

Sin embargo, lo que más ha molestado en Euskadiz –después de la usurpación de su marca– es que el Patronato diga que se trata de una mera disputa entre dos entidades privadas “Respecto a la asociación Euskadiz, que reclama como exclusiva la denominación de su marca, el Patronato espera que la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, resuelva la disparidad de criterios entre la asociación gaditana y la empresa vasca por el uso de la marca Euskadiz”, dicen en un comunicado hecho público ayer.

"Estamos profundamente consternados por el trato dispensado"

Desde la asociación Euskadiz manifestaron a este periódico que la entidad “se siente gravemente ofendida por el comunicado de la Diputación de Cádiz. Estamos profundamente consternados por el trato dispensado. Con enorme sorpresa nos hemos enterado por vez primera y por ese comunicado que el proyecto denominado Euskadiz, que ha lanzado la institución provincial con el Gobierno Vasco, no pertenece a estas administraciones, sino que es original de una empresa denominada Femae Soluciones, que nadie conoce”.

“En vez de llamarnos y pedirnos disculpas, colaboración y entendimiento nos tratan como si fuéramos adversarios –continúan–, cuando la Diputación siempre fue una aliada nuestra y nuestra asociación, una humilde organización con el respaldo de muchas otras entidades y personas comprometidas”.

Pero “lo realmente ofensivo –recalcan– es que en ese comunicado la diputada de Turismo tenga la desfachatez de tildar el asunto como ‘una disputa entre nuestra asociación y la empresa Femae’”. Y dicen haberse quedado “estupefactos” cuando la diputada Dolores Varo dice que “lo que no puede hacer el Patronato es encargarle a una asociación sin ánimo de lucro, un trabajo ideado por una empresa porque cada uno tiene su papel”.

‘Euskadiz’ asegura que no consta contrato alguno en el portal de transparencia

Desde Euskadiz aseguran, además, haber comprobado en el portal de transparencia de la Diputación, “que la empresa mencionada no ha concurrido a ningún proceso público en régimen de concurrencia competitiva que le acredite como adjudicataria de ningún contrato público en el ámbito de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas vigente”.

“No tenemos ningún tipo de controversia con ninguna empresa –dicen– Solo nos sentimos humillados por una Diputación que nos ha robado la idea y el nombre de un proyecto después de haber estado trabajando con ella codo con codo durante años”.

En Euskadiz se preguntan: “¿A qué cuantía económica asciende el contrato entre Femae Soluciones y la Diputación de Cádiz o el Gobierno Vasco? ¿Cuál ha sido el proceso de adjudicación? ¿Por qué no se ha hecho público en el portal de transparencia de la Diputación de Cádiz? ¿Qué oscura trama se cierne sobre la adjudicación a esta desconocida empresa?”.