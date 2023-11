Denuncian acoso a dos estudiantes de la Universidad de Cádiz por apoyar a una candidatura

La campaña de las Elecciones al Rectorado de la Universidad de Cádiz está tomando tintes impropios de lo que se espera de la comunidad que conforma una institución académica. Si una de las personas candidatas denunciaba ayer, en pleno debate público, una "campaña de bulos, descrédito y desprestigio" hacia su persona y su proyecto, el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz (CEUCA) manifestaba su más enérgica repulsa hacia el "acoso" sufrido por dos estudiantes por proclamar en redes sociales su apoyo a una de las candidaturas. Una de ellas guarda una relación de parentesco con un colaborador de una de las personas aspirantes al cargo. La representación de los estudiantes lo hizo público en su cuenta de Instagram en los siguientes términos:

"Tras las últimas publicaciones aparecidas en varias cuentas sociales, no oficiales y viendo el contenido de éstas, nos vemos en la obligación de mostrar nuestra repulsa defendiendo que :

-Ningún miembro de la comunidad universitaria debe ser el foco de burlas ni ataques

-Ningún miembro de la comunidad universitaria deber ver cómo se vulnera su intimidad y se publica el parentesco o relación que mantiene con otros miembros de esta universidad.

-Nada justifica que se ataque a ningún miembro de la comunidad estudiantil por exponer libremente sus pensamientos y su preferencia hacia un proyecto, en un proceso democrático.

-Es inadmisible que en una comunidad académica se toleren actos como los vistos en estos comicios electorales, máxime cuando el blanco son dos compañeras estudiantes no representantes, que están en su derecho de expresarse.

En este mismo sentido y al hilo de los hechos acontecidos hace unas semanas, también denunciamos que:

-Nada impide que una persona de la comunidad universitaria se posicione del lado de un proyecto u otro, es legal, así que no se debería atacar por ejercer un derecho libre.

-Nada justifica que se ataque a lxs representantes de estudiantes por el desempeño de sus funciones.

-Y si bien desde el CEUCA acordamos no posicionarnos públicamente, eso no significa que un representante no pueda decir en su entorno cercano cual programa le gusta. Estamos en democracia y eso hay que respetarlo.

En esta Universidad levamos años trabajando por erradicar este tipo de actitudes y nos negamos a admitir cualquier tipo de acoso con tintes machistas, como las que sufrieron nuestras compañeras en esas publicaciones.

Por todo ello:

-Solicitamos que ambxs candidatxs muestren su rechazo ante estos actos bochornosos y que en absoluto representan el sentimiento de esta universidad ni de su comunidad estudiantil.

Basta ya de actuar sin pensar en las consecuencias de los actos. En casos como el acoso no cabe luego pedir perdón sin más. Y más indigno es que son cometidos por supuestos miembros de esta universidad que se esconde bajo seudónimos, por lo que tan siquiera se les puede denunciar en los cauces habilitados para ello. ¡Tolerancia cero ante el acoso!".