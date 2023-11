Mosquera propone un edificio nuevo para Ciencias de la Educación mientras se aclara Valcárcel

La candidata a rectora de la Universidad de Cádiz, la catedrática María Mosquera, introdujo ayer una novedad respecto al traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación a Valcárcel, el abandonado edificio del siglo XVIII, cuya rehabilitación viene reclamando la ciudad de Cádiz y la institución académica desde hace dos mandatos.

María Mosquera es partidaria de la construcción de un nuevo edificio en el campus de Puerto Real que acoja la Facultad de Ciencias de la Educación, actualmente en unas instalaciones en muy mal estado, en tanto no se aclara la rehabilitación el futuro del monumental edificio frente a La Caleta. Así lo manifestó ayer durante el debate que mantuvo con su rival candidato también a rector, el catedrático Casimiro Mantell. Parte del público que casi llenó el Aula Magna de Filosofía y Letras aplaudió. Poco, pero aplaudió.

Según dijo Mosquera, el edificio se construiría en cuatro años en una parcela situada junto a la actual Facultad de Ciencias de la Educación. Se refiere a unos terrenos que la UCA iba ceder al Instituto Español de Oceanografía (IEO) para mudarse desde sus viejas instalaciones del Puerto de Cádiz. En cinco años el instituto no ha movido ni un papel, aseguró a este periódico una fuente universitaria.

“Me preocupa Valcárcel, pero sobre todo Ciencias de la Educación, que es el edificio más obsoleto que tenemos”, dijo Mantell. “Hay un convenio del que todavía no tengo datos, pero parece que la única tabla de salvación, el único clavo ardiendo es Valcárcel. No digo que no quiera Valcárcel, todo lo contrario; pero necesitamos un plan de mantenimiento de todas las infraestructuras”, dijo. “Totalmente de acuerdo”, le respondió Mosquera.

“En esa parcela no cabe ni la quinta parte de Ciencias de la Educación”, contrargumentó Mantell a Mosquera. ”¿Construir un nuevo edificio en tanto se rehabilita el otro? Ciencias de la Educación tiene un problemón”, añadió el catedrático.