David de la Cruz afirma que "lo que faltan son condiciones laborales dignas que inviten al trabajo" en la hostelería

"En Cádiz no faltan ni trabajadores ni ganas de trabajar, lo que faltan son condiciones laborales dignas que inviten al trabajo". Así de contundente se ha manifestado el candidato a la Alcaldía de Cádiz por Adelante Andalucía, David de la Cruz, frente a las "opiniones, en muchos casos cargadas de clasismo y con tintes racistas", que han seguido a la "descabellada" propuesta de Antonio de María, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz (HORECA), para contratar a estudiantes de escuelas de hostelería de Marruecos para suplir la supuesta falta de personal "motivado" en Cádiz.

"La propuesta de De María daña la imagen de Cádiz y de sus trabajadores. Esta barbaridad también la ha respaldado Sánchez Rojas, el presidente de los empresarios, y, cómo no, Ana Rosa Quintana, en cuyo programa han amplificado dichas declaraciones diciendo que en Cádiz no queremos trabajar porque hay muchas paguitas y muchas ayuditas sociales. Esta es una versión muy alejada de la realidad de esta tierra, además de que está teñida de andalufobia", ha afeado de la Cruz antes de recordar que en el sector "conviven hosteleros que cumplen con la más estricta legalidad, cuidando a sus plantillas y generando empleo y riqueza que revierte sobre toda una ciudad y una provincia" frente a quienes deciden no hacerlo. "En nuestra ciudad sólo hay que escuchar a los camareros y las camareras, que nos trasladan que en muchos casos no se cumple el convenio laboral, que las jornadas laborales son interminables, que no hay días de descanso y el salario deja mucho que desear", ha enumerado el candidato, quien ha señalado que el camino no es "ni mucho menos el que parecen estar indicando desde la patronal: ofrecer condiciones de semiesclavitud a trabajadores inmigrantes, reproduciendo en Cádiz y en la hostelería gaditana las duras e inhumanas condiciones que se viven en la agricultura en Huelva o en Almería y que tantas veces hemos denunciado" por vulnerar sistemáticamente los derechos humanos.

"Sonroja que quieran traer a jóvenes en formación de otros países en régimen de semiesclavitud", insiste, al tiempo que incide en que desde Adelante Andalucía "estamos a favor de no cerrarle las puertas de un trabajo digno a nadie, pero de un trabajo digno que cumpla con los derechos de los trabajadores que tanto ha costado conquistar en democracia" en este país. "El andaluz es un pueblo emigrante que sabe lo duro que es dejar su casa, a su gente y su tierra para poder tener oportunidades, y también lo duro que es trabajar en condiciones de miseria. No queremos eso para nadie", ha proseguido antes de contestar a las recientes declaraciones de Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC): "La demagogia es asegurar que no se encuentran trabajadores de la hostelería en la provincia de Cádiz cuando lo que falta no es gente que venga a trabajar, sino condiciones que inviten al trabajo".

El candidato a la Alcaldía ha propuesto dos medidas sencillas a impulsar desde el municipalismo. La primera de ellas, "crear un sello de calidad para aquellos hosteleros y bares en los que se cumpla el convenio y tengan contratados a trabajadores y trabajadoras en unas condiciones dignas", un distintivo de buenas prácticas visible para clientela y personas consumidoras. Y la segunda, "formación a cambio de empleo", en la línea que ya viene desarrollando el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF). "Ese empleo se fiscalizará para que se cumplan la condiciones que merece la gente de Cádiz y quienes se dedican a este sector", ha explicado de la Cruz, quien además como tercera propuesta ha reclamado más inspecciones de trabajo. "Necesitamos que se cumplan las condiciones laborales y que tanto el Estado como la Junta de Andalucía, con todas las herramientas de las que disponen, vele porque así sea, para que los trabajadores y las trabajadoras sientan que se les está protegiendo".