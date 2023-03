HORECA defiende su propuesta de traer camareros de Marruecos: "Nos permitiría tener personal motivado"

La propuesta de contratar camareros procedentes de las escuelas de hostelerías de Marruecos ha suscitado una gran polémica en redes sociales, donde ha llamado la atención la necesidad de buscar personal extranjero en una de las provincias con más paro de España.

Sin embargo, la patronal de hostelería, HORECA, asegura que está negociando esta posibilidad porque algunas ofertas se quedan sin cubrir. El pasado verano se alcanzó el récord de contratación en la provincia de Cádiz, con más de 60.000 empleados en el sector. Según el presidente, Antonio De María, algunos establecimientos se quedaron sin abrir algunas semanas para evitar prestar un "mal servicio"

"Este verano pasado encontramos dificultades para encontrar trabajadores, en algunos casos ni siquiera a través del Servicio de Empleo Andaluz (SAE) o empresas de trabajo temporal. No tuvimos posibilidades y tenemos que mirar al futuro. Y esto parece una buena opción", expuso De María tras la celebración del VII Foro Provincial de Turismo.

El portavoz de HORECA defiende esta posibilidad para cubrir los puestos que se queden vacantes y cree que ayudaría a acabar con la "leyenda negra" de la hostelería. "Tendremos así gente con vocación. La hostelería no es un trabajo para dejarlo cuando te parezca bien, queremos que sean profesionales que sientan y vivan la profesión. Con el tiempo, algunos de los que empiezan como trabajadores acaban como empresarios. Es la ley natural de la hostelería: un buen trabajador se convierte en jefe o empresario", expuso tras el evento.

"Esta propuesta nos permitiría tener personal motivado. Sobre todo, teniendo en cuenta la leyenda negra de que en hostelería se echan muchas horas y no se paga lo que hay que pagar. Pues si no es así, los que van a venir vendrán en esas condiciones", añadió De María, quien resaltó la importancia de "estar orgullosos" de la hostelería gaditana.

HORECA animó a los gaditanos a denunciar a los establecimientos que incumplan el convenio y recordó que "el que calla" es "cómplice". "Si alguien tiene conocimiento de que en algún establecimiento de hostelería no se cumple la jornada laboral que corresponde, si alguien no percibe lo que le corresponde y, en definitiva, si no se aplica el convenio de hostelería, que lo denucie. Al final, el que lo calla es un cómplice de esa irregularidad", valoró De María.

La patronal de hostelería ya ha contactado con las autoridades marroquíes y espera el visto bueno de las españolas. Además, resalta la "labor social" del proyecto, que permitiría evitar que los marroquíes "tengan que venir en patera". La idea es permitir elegir a los estudiantes de escuelas de hostelería del país vecinos "en función de la nota", siempre que no haya trabajadores para cubrir a demanda.