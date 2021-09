Cs lamenta la falta de avance en las políticas destinadas a la atención de las personas sin hogar

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado la falta de avances en las políticas destinadas a la atención de las personas sin hogar. En este sentido, la concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo ha recalcado que “al equipo de gobierno le está faltando ambición para afrontar el problema del sinhogarismo. Debemos trabajar de una manera integral con el objetivo de que puedan salir de la calle por sí mismas, dejando a un lado las políticas asistencialistas e incidiendo en aspectos vitales como la formación con la intención de que puedan conseguir un empleo”.

Otro de los aspectos en los que Fidalgo ha querido incidir es el tema de la vivienda, algo que, según la edil, “constituye un derecho fundamental que, tal y como estamos comprobando, no se está cumpliendo en la ciudad. Vemos que la inversión del Ayuntamiento de Cádiz en vivienda pública es prácticamente nula, a lo que se une que las medidas que pone en marcha para cubrir esta necesidad no están teniendo efectos, por lo que vemos que, a pesar de las buenas intenciones, no se están obteniendo los resultados deseables”.

Para Fidalgo, el estado actual de la situación de las personas sin hogar demuestra que las actuales políticas del gobierno local “no están teniendo efectos verdaderos porque los problemas siguen siendo los mismos y no se encuentra una solución real para un problema que se está cronificando en la capital gaditana”, a lo que ha añadido que “siguen sin ser capaces de realizar una política de viviendas sociales que permita cubrir la enorme demanda existente en la ciudad”. Asimismo, ha remarcado que “tampoco vemos avances en la promoción del empleo, por lo que estas personas siguen instaladas en una espiral de la que es imposible que puedan salir con sus propios medios”.

Por otro lado, la edil de Ciudadanos ha hecho hincapié en la necesidad de “ampliar las plazas del Albergue municipal, así como intensificar las ayudas a las asociaciones que trabajan en la calle. Es fundamental que en este tipo de situaciones una unidad política para poder así trabajar mano a mano y apoyarnos en el tercer sector a la hora de atender las necesidades de las personas sin hogar en aquellos lugares en los que la Administración no es capaz de llegar”. Por este motivo, ha recalcado que “debemos hacer un esfuerzo mucho mayor desde el propio Ayuntamiento para que todas estas asociaciones puedan seguir desarrollando su actividad para que ninguna persona se vea desatendida en la calle, mientras que el Consistorio se dedica a trabajar en proporcionarles un futuro que les permita salir de su situación actual”.

Fidalgo también ha incidido en que “debemos trabajar con las personas sin hogar de una manera integral con el objetivo de que puedan salir de la calle por sí mismas, incidiendo en aspectos vitales como la formación con la intención de que puedan conseguir un empleo. Si no trabajamos en este ámbito, nos encontramos con que seguiremos practicando las mismas políticas asistencialistas, por lo que no conseguirán salir de esta situación”. Ante esto, ha reclamado “que se haga una inversión mucho mayor para que de verdad se puedan ver resultados a corto plazo, en vez de mantenernos en políticos que se están viendo que son insuficientes”.